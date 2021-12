Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" hilft Till Meike, als ihr Schrottauto wieder einmal streikt. Lucie erfährt in "Alles was zählt", warum ihr Vater sie damals alleingelassen hat. Später bekommt Gerner in "GZSZ" eine schlechte Nachricht.

15. Dezember 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Till springt Mareike bei, als ihr schrottreifes Auto Knut mal wieder streikt. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Britta kann Annemarie nicht davon überzeugen, dass ihre Kinder im Rosenhaus gut aufgehoben sind. Hendriks Ex verbietet Sam und Joe sogar, Lilly zu besuchen. Sam will sich damit nicht abfinden und schließt sich im Gäste-WC ein. Katrin ist erleichtert, als Leo ihre Abfuhr scheinbar locker nimmt. Als sie im Nachhinein bemerkt, wie verletzt er ist, will sie das Therapeuten-Patienten-Verhältnis beenden. Doch Leo wehrt ab. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia kommt von ihrer Reise zu Benni zurück und ist sehr besorgt, als sie von dem Zerwürfnis zwischen Werner und Robert erfährt. Kurz darauf trifft sie auf Robert und Ariane und fordert Robert auf, sich wieder mit Werner zu versöhnen. Da Michael mehr auf seine Linie achten will, nimmt er sich vor, in Zukunft gesünder zu essen und häufiger joggen zu gehen. Rosalie schlägt ihm vor, für seine Balance und Beweglichkeit zusätzlich mit ihr zusammen Yoga zu machen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Leni kann es nicht ertragen, Nika und Paco als Paar zusammen zu sehen und entscheidet sich, einzugreifen. Sie will die beiden auseinanderbringen. Weil ihr Schrottauto Knut mal wieder streikt, gerät Mareike finanziell unter Druck. Till möchte ihr helfen und wählt dafür einen riskanten Weg. Benedikt widerfahren von Ringo inszenierte Dinge, die ihn fürchten lassen, schizophren zu sein. Er tut stark, flieht jedoch aus Angst. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela tut alles, um Kim den schönsten Tag ihres Lebens zu bereiten. Die romantische Stimmung scheint aber noch einen anderen Effekt zu haben ... Während Chiara und Leyla den Semi-Finals von "Battle on Ice" entgegenfiebern, erträgt es Moritz nicht, wie andere die Lorbeeren seiner Idee ernten. Lucie erfährt endlich, warum ihr Vater sie damals alleingelassen hat. Als er noch den zerstörten Trüffel ersetzt, ist Lucie wider Willen berührt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily ist mit Sunny in der WG verabredet. Doch Sunny ist nicht da, und so verbringt Emily den Abend mit Nazan und Lilly. Als sie all ihre Wut an der ahnungslosen Lilly auslässt, schlägt diese jedoch zurück. Yvonne freut sich, mit Gerner zum Campen zu fahren. Während die beiden die Zeit in der Natur genießen, erfährt Gerner, dass sich seine Hoffnung auf einen neuen Investor zerschlagen hat. Und das bleibt nicht der einzige Schicksalsschlag.