In "Rote Rosen" spricht Katrin endlich mit Leo über ihre Gefühle. Cecilia ist bei "Unter uns" überrascht, dass Theo Alltagsrassismus offenbar einfach hinnimmt. In "GZSZ" redet Yvonne den Zusammenbruch nach ihrem Sturz vor Gerner klein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leos Befürchtung, dass Katrin seine Gefühlsoffenbarung mitgehört hat, bestätigt sich. Katrin ist verunsichert, bis Leo ihr klar macht, keinerlei Erwartungen zu haben. Auch Katrin spürt die Anziehung. Anke und Ben beheben gemeinsam einen Defekt bei einem Motorrad, dass Anke Probe fährt. Sie fühlt sich von Ben verstanden. Anke möchte Florian auf eine Spritztour einladen, doch der lehnt ab.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bei einem gemeinsamen Angelausflug mit Alfons fischt Gerry durch Zufall seine Flaschenpost aus dem Wasser, die eigentlich für Shirin bestimmt war. Daraufhin beschließt er, ihr die Flaschenpost auf einem anderen Weg zukommen zu lassen. Da Constanze lieber als Anwältin statt als Christophs juristische Beraterin arbeiten will, schaut sie sich im Ausland nach geeigneten Stellen um. Davon ist Selina allerdings nicht begeistert, da sie ihre Tochter erst seit kurzem wieder bei sich hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Roberts Überraschung begeistert Britta so sehr, dass sie ihm ihre Liebe gesteht. Nun muss sich Robert ehrlich fragen, wie es in seinem Herzen aussieht. Cecilia ist überrascht, dass Theo Alltagsrassismus scheinbar einfach so hinnimmt. Sie will entschiedener dagegen vorgehen - und sie ist nicht die Einzige. Die Diamanten-Gang muss an einem Strang ziehen, um Jakobs Verdacht gegen Sina und Bambi zu zerschlagen. Gelingt es ihnen, Jakob zu linken?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim befürchtet, ohne ihre Mutter heiraten zu müssen. Wird Daniela es schaffen und den schönsten Tag im Leben ihrer Tochter miterleben? Jenny plagt das schlechte Gewissen, Justus verraten zu haben. Doch um ihr Projekt vor Caroline zu schützen, blieb ihr keine andere Wahl. Lucie will Ina ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen. Aber Henning schafft es mal wieder, alles kaputtzumachen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bevor Moritz Luis seine Gefühle gestehen kann, wird ihm übel. Während Luis ihn am nächsten Tag bei W&L deckt, gesteht Moritz vor sich und Jonas ein, dass er sich in Luis verliebt hat. Yvonne redet ihren Zusammenbruch nach ihrem Sturz vor Gerner klein. Doch Gerner ist dadurch einmal mehr schmerzlich bewusst geworden, in welch schwieriger Lage sie sind. Während Yvonne sich tapfer ihrem Schicksal stellt, sucht Gerner verzweifelt nach einer Lösung.