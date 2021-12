In "Rote Rosen" wollen David und Simon Sara mit einer Gartenparty überraschen. Ariane wird in "Sturm der Liebe" von einem Unbekannten überfallen. Bei "GZSZ" stattet der betrunkene Moritz Luis einen Besuch ab.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David und Simon wollen Sara mit einer Gartenparty überraschen. Schließlich opfert sie ihr Zimmer, um eine neue Waschmaschine zu finanzieren. Doch ausgerechnet auf der Party verkündet Jonna: sie will noch länger bleiben. Katrin kann den Kuss mit Leo genießen, doch sie ist überzeugt, dass er nichts weiter zu bedeuten hat. Sie will Leo keine falschen Hoffnungen machen und auch er will nicht zu viel in den Kuss hineininterpretieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner und Erik hoffen, dass Arianes Nervenkostüm so angeschlagen ist, dass sie sich bald selbst verrät. Kurz darauf macht diese allein einen Spaziergang im Wald und wird dort überrumpelt und betäubt. Als Shirin ihr Kleid für den Opernbesuch mit Henning im Personalraum aufhängt, kommt ausgerechnet Gerry hinzu und macht ihr Komplimente. Aus schlechtem Gewissen gesteht Shirin ihm, dass sie mit Henning verabredet ist, versichert ihm aber gleichzeitig, dass er immer ihr bester Freund bleiben wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert kümmert sich rührend um Britta. Ihr wird klar, dass eine Risikoschwangerschaft nicht die reine Freude ist. Da platzt sie mit der Wahrheit raus. Easy hat eine Idee, um Benedikt auch ohne Wahrheitsdroge zu überführen. Obwohl der Plan scheitert, ist Ringo beeindruckt von Easys Einsatz. Mareike kann sich kaum vorstellen, dass Till in ihr Leben mit Zoe passt. Als sie spürt, dass Zoe beginnt, Till zu akzeptieren, bringt sie das zum Nachdenken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Caroline von Jennys geheimer Testreihe Wind bekommen hat, setzt sie dieser die Pistole auf die Brust. Jenny sieht daraufhin nur noch einen Ausweg. Ben kann sich nicht vorstellen, dass Kim großen Wert auf ein klassisches Ehegelübde legt. Er hat keine Ahnung, dass Kim schon seit Tagen insgeheim etwas für ihn vorbereitet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina, Maren und Gerner stehen Yvonne zur Seite und zeigen ihr, dass Ausgelassenheit auch mit weniger Sehkraft möglich ist. Doch gerade als Yvonne neuen Mut geschöpft hat, landet sie hart auf dem Boden der Realität. Moritz' Gefühle für Luis ebben auch nach einer heißen Partynacht nicht ab. Als er betrunken auf den Kiez zurückkehrt, tragen ihn seine Füße wie von selbst zu Luis' Tür. Und er weiß auch schon ganz genau, was er ihm sagen will.