Das passiert heute in den Soaps

Ringo verabreicht Benedikt in "Unter uns" weiterhin die Wahrheitsdroge. In "Alles was zählt" bespitzelt Richard Simone und bei "GZSZ" trifft Maren im Loft auf einen nackten Tobias.

10. Dezember 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Richard verfolgt Simone und ihren vermeintlichen Liebhaber. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo verpasst Benedikt weiterhin die Wahrheitsdroge, obwohl er Easy versprochen hat, damit aufzuhören. Till zeigt Mareike deutlich, dass er ohne Wenn und Aber bereit für eine Beziehung mit ihr ist. Nun muss Mareike sich der Frage stellen, was sie will. Cecilia ist sich sicher, dass die Kontrolle vom Gesundheitsamt kein Zufall war, sondern eine Reaktion auf die Aktion gegen Hass im Netz. Ihre Vermutung bewahrheitet sich. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone und Richard bemühen sich um eine Aussprache, doch die geht gründlich schief. Dann ist Simone plötzlich verschwunden. Mit Danielas Hilfe dreht Leyla ein Bewerbungsvideo für "Battle on Ice", ist aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren trifft im Loft auf einen nackten Tobias, der davon nichts mitbekommt. Als danach die Fantasie mit ihr durchgeht, sieht sie sich bestätigt, dass sie Ablenkung braucht, und beschließt, aktiv zu werden. Auch wenn Lauras Alleingang in Bezug auf die Studie richtig war, geht Gerner nicht auf sie zu. Zu groß ist sein Misstrauen. Erst als ihm klar wird, wie bedingungslos Laura Yvonne liebt, überdenkt er seine Haltung und fällt eine Entscheidung. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de