Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" bekommt Werner Besuch von seiner chaotischen Tante Jonna. Constanze findet in "Sturm der Liebe" eine große Menge Schwarzgeld. In "Alles was zählt" versucht Leyla Daniela zuliebe ihre Verzweiflung zu unterdrücken.

08. Dezember 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Constanze und Paul knacken Heilmeiers geheimnisvollen Koffer. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla genießt die Affäre mit Philip und freut sich, als er überlegt länger zu bleiben. Dann erfährt sie von Britta, dass Philips Frau sich von ihm getrennt hat. Irritiert fragt sie sich, was das bedeutet. Werners Tante Jonna kommt zu Besuch und sorgt mit ihrer chaotischen Art dafür, dass er kurz darauf im Krankenhaus landet. Zu David und Simons Überraschung quartiert Sara Jonna in der WG ein. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Constanze beschließt, zunächst einmal herauszufinden, was sich in dem Koffer befindet, den sie für Heilmeier in die Schweiz bringen soll. Als es ihr gelingt, das Schloss zu knacken, staunt sie nicht schlecht, als sie stapelweise Schwarzgeld vorfindet. Werner verletzt sich im Stall leicht am Bein und dabei entwischt ihm sein Pferd. Kurzerhand verdonnert er Erik, der zufällig vorbeijoggt, das Pferd wieder einzufangen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco und Nika wollen Lenis Irrtum, Paco sei mit Eva zusammen, aus der Welt räumen und ihr die Wahrheit sagen. Doch dazu kommt es nicht. Sowohl Sina und Bambi als auch Monika und Corinna nehmen Britta als Diebstahl-Verdächtige ins Visier. Als sie sie überführen, zeigt Britta keine Reue. Benedikt stößt Ute weiterhin von sich und will sogar ausziehen. Doch sie kann ihm klarmachen, dass sie immer für ihn da ist, was Benedikt neue Zuversicht gibt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla versucht Daniela zuliebe ihre Verzweiflung zu unterdrücken, aber wählt den falschen Weg - mit fatalen Folgen.

Kim und Ben sind überglücklich. Auf Kim wartet dazu noch eine ganz besondere Überraschung. Yannick ist, ebenso wie Isabelle, überzeugt, dass sie beide einfach nicht zusammenpassen, und erfährt Mitgefühl von unerwarteter Seite. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul ist froh, als Tuners Anwesenheit die Situation zwischen sich und Emily etwas entspannt. Tuner entgeht jedoch nicht, dass etwas nicht stimmt. Doch Paul behauptet, dass alles in Ordnung sei. Ein Gespräch mit Sunny bestätigt allerdings Tuners Verdacht. Yvonne arrangiert für sich und Gerner eine Auszeit auf der Dachterrasse eines Luxus-Spas. Als sie ihrem Professor klarmacht, wie sehr sie ihn liebt, wird der von seinen Gefühlen übermannt.