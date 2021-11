Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" schwebt Vanessa nach der Versöhnung mit Max im siebten Himmel. Bei "Unter uns" blitzt Ringo mit einem emotionalen Appell an Benedikt ab. Laura stellt in "GZSZ" fest, dass sich Yvonnes Sehvermögen verschlechtert hat.

29. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Ringo (l.) sieht sich durch Benedikts Verhalten dazu gezwungen, härtere Seiten aufzuziehen. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Katrin ist unschlüssig, ob sie ein Interview mit einer wissenschaftlichen Journalistin über ihr Koma führen soll. Als Leo Katrin rät, auf ihren Bauch zu hören, sagt sie zu. Amelie lernt Heiko von seiner charmanten Seite kennen und kann Merles Vorbehalte nicht verstehen. Bis Amelie erkennt, dass Heiko ihre Abtreibung an die Presse durchgestochen hat, um ihr als potenzielle Konkurrentin um den OB-Posten zu schaden. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa schwebt nach der Versöhnung mit Max im siebten Himmel. Auch Max freut sich sehr über ihr zurückgewonnenes Glück und macht Vanessa im Überschwang der Gefühle einen romantischen Heiratsantrag, den sie überglücklich annimmt. Gerry ist wild entschlossen, die große Liebe von Hugo, dem Urheber des Briefs aus der Flaschenpost, zu finden. Wenig später zeigt Alfons Hildegard den Brief. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Bambi beinahe als Besitzer des Colliers auffliegt, muss sich Monika ins Zeug legen, um Jakob von einem Verdacht abzubringen. Doch der spürt, dass da etwas faul ist. Während Britta sich davor drückt, Robert die Wahrheit zu sagen, mutiert der weiter zum Traummann und hat eine Überraschung. Als Ringo mit einem emotionalen Appell bei Benedikt abprallt, sieht er sich gezwungen, skrupelloser vorzugehen. Doch er ahnt nichts von Easys Plan. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara und Moritz geraten wegen Chiaras Mitarbeit bei "Battle on Ice" heftig aneinander. Beide müssen sich fragen, was eigentlich ihre Prioritäten sind. Als Lucie für Distanz zwischen den Ziegler-Geschwistern und Henning sorgen will, kostet das Henning den Job. Das wollte Lucie allerdings auch nicht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Laura zurück ist, muss sie feststellen, dass sich Yvonnes Sehvermögen verschlechtert hat. Zudem leidet Yvonne darunter, dass Gerner so viel zu tun hat. Deshalb schlägt Laura Gerner vor, ihm Arbeit abzunehmen. Doch der ist nicht begeistert. John ist überrascht, wer der neue Verpächter des Mauerwerks ist. Er denkt, dass der junge Typ wenig Geschäftserfahrung hat und will ihm ein paar Ausbesserungsarbeiten aufdrücken. Doch das Blatt wendet sich.