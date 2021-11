Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will Lia Ariane vor Robert auffliegen lassen. Chris hofft bei "Unter uns", seine anhängliche Lehrerin endlich loszuwerden. Später bekommt Nihat in "GZSZ" ein verdächtiges Paket aus Hamburg.

24. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Lia hofft, dass Ariane in Eriks Falle tappen und sich vor Robert verraten wird. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla fliegt vor Philip als Besitzerin des Weinfeldes auf. Seine süffisanten Kommentare ärgern sie und auch, dass Philip sehr vertraut mit Amelie umgeht. Eifersüchtig warnt sie Amelie vor dem Filou Philip. Die verrät amüsiert, dass er ihr Bruder ist. Carla ist baff. Ben genießt mit Tina eine kleine Auszeit, die jäh von Hendrik unterbrochen wird, der Ben zu einem Wettkampf um den besten Grill-Burger herausfordert. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Robert gesteht Michael, dass sich seine Gefühle Ariane gegenüber verändert haben, seit er bei der Entführung eine andere, verletzliche Seite an ihr kennengelernt hat. Währenddessen gelingt es Lia und Werner, Erik zu überzeugen, ihnen gegen Ariane zu helfen. Gemeinsam hecken sie daraufhin einen Plan aus. Michael erfährt, dass seine Anhörung bereits diese Woche stattfinden soll. Rosalie und André machen ihm Mut, denn sie sind sich sicher, dass ihm seine Approbation nicht entzogen wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nachdem Benedikt seine Magentropfen abgesetzt hat, weiß Easy nicht, wie er ihm nun die Wahrheitsdroge verabreichen soll, um an ein Geständnis zu kommen. In der Hoffnung, seine anhängliche Lehrerin loszuwerden, will Chris sie mit ihrer Familie versöhnen. Dabei erlebt er selbst eine Überraschung. Da ihre Lüge ungeahnte Konsequenzen hatte, wird es für Britta immer schwieriger, die Wahrheit zu sagen. Ihr bleibt nur noch die Flucht nach vorne. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim macht Isabelle schwere Vorwürfe, ihr Preisgeld einfach ausgegeben zu haben. Verzweifelt sucht sie nach einer Lösung. Lucie findet in Hennings Sachen eine alte Zeichnung von sich und wird nachdenklich. Hat sie ihn zu schnell verurteilt? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Nihat ein "verdächtiges" Paket aus Hamburg bekommt, ist klar, dass die Beschatter glauben könnten, dass er mit Drogen handelt. Unter Druck beschließt Nihat, aktiv zu werden und schmiedet einen riskanten Plan. Als Emily mitbekommt, dass Kate Paul einen großen Empfang bereiten will, lässt sie sich auf die Idee ein. Während sie dabei eine Menge Spaß haben, wächst Emilys Vorfreude auf Paul immer mehr. Sie ahnt nicht, dass es Paul anders geht. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de