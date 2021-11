Das passiert heute in den Soaps

Selina macht Cornelius in "Sturm der Liebe" ein Geständnis. In "Unter uns" hält Britta an ihrer Schwangerschaftslüge fest und bei "Alles was zählt" traut Maximilian Caroline nicht über den Weg.

23. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Maximilian traut Caroline nicht über den Weg. © RTL / Filip Warchalowski

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla will Philip um Hilfe bei ihrem Weinfeld bitten, aber seine arrogante Art nervt sie und so verschweigt sie ihm, dass sie das Weinfeld betreibt. Reizt Philip Carla vielleicht nur, weil sie ihm gefällt? Amelie triumphiert, als sie "Dorado" vermeintlich dazu bringt, Zugeständnisse an den Umweltschutz zu machen. Doch Merle entlarvt "Dorados" Einlenken als Etikettenschwindel. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Cornelius ist irritiert von Selinas Kuss, woraufhin sie diesen schnell als spontane Anwandlung abtut. Als Cornelius' Abschied schließlich naht, sucht Selina ihn noch einmal auf und macht ihm ein folgenschweres Geständnis. André vermisst in der Küche eine teure Salami. Da er den Dieb im Team vermutet, setzt er ein Ultimatum, bis wann die Salami wieder aufzutauchen hat. Als daraufhin nichts passiert, wirft André wild mit Verdächtigungen um sich. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Aus Angst, ihr Glück mit Robert zu zerstören, hält Britta an ihrer Schwangerschaftslüge fest. Spontan besorgt sie sich einen Beweis für ihren "Zustand". Als Benedikt die Dosis seiner Magentropfen - und damit auch der ihm heimlich verabreichten Wahrheitsdroge - erhöht, wird er von Paranoia und Halluzinationen heimgesucht. Derweil nimmt Nika für immer Abschied von Luke. Ein schmerzhafter, aber auch befreiender Neuanfang. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Im Gegensatz zu Jenny vertraut Maximilian nicht darauf, dass Justus Caroline zur Abreise bringt. Er nimmt die Sache selbst in die Hand. Henning versucht sich Lucie anzunähern. Die blockt ab, bis beide in eine ausweglose Situation geraten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner sieht dem Geschäftsgespräch mit Rosa angespannt entgegen. Tatsächlich läuft die Verhandlung gut, bis Rosa mitbekommt, dass Yvonne an eben jener Augenkrankheit zu erblinden droht, die Gerner mit seiner Firma heilen will ... Nachdem Tobias' Ablenkungsmanöver bei der Polizei gewirkt hat, ist Maren ihm dankbar für seine Rettung. Das Eis zwischen den beiden ist gebrochen. Vor allem Katrin freut sich, dass die beiden sich anfreunden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de