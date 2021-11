Das passiert heute in den Soaps

Cornelius reist in "Sturm der Liebe" zu Majas Hochzeit an. In "Alles was zählt" will Monika Jakob das Diamant-Collier unterjubeln und bei "GZSZ" gerät Erik wegen Nihat unter Druck.

18. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Toni versucht Erik klarzumachen, dass er Nihat nicht helfen kann. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Florian und Katrin streiten über Mias Zukunft. Die ist fest entschlossen, die Schule zu schmeißen. Doch ist das wirklich gut überlegt? Michi rät derweil Florian, Anke ganz deutlich zu zeigen, was sie ihm bedeutet. Als Tina Ben erzählt, dass sie im Traum mit Michi vor dem Traualtar stand, nimmt Ben es locker. Den erotischen Traum mit Michi verschweigt Tina allerdings. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja verzeiht Constanze und freut sich, dass ihre Schwester ihr bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen will. Am nächsten Tag reist Cornelius an, so dass alles auf eine traumhafte Hochzeit hinauszulaufen scheint. Doch dann trifft Cornelius auf Erik ... Erik schlägt Werner den Wechsel zu einem neuen Lieferanten vor, von dem er sich bei erfolgreicher Vermittlung eine Provision verspricht. Doch zu seinem Missfallen zieht Werner es vor, beim alten Lieferanten zu bleiben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Till und Mareike sind überzeugt, dass bei ihnen maximal eine Freundschaft drin ist. Doch plötzlich bricht die Leidenschaft durch. Monika ist entsetzt, dass das Diamant-Collier wieder aufgetaucht ist. Sie will es Jakob zuspielen, aber der Falsche entdeckt es vorher. Conor kann Ute nicht von Benedikts Geständnis überzeugen. Er beschließt, bei Easys Plan mitzumachen. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus lässt die letzte Attacke von Georg kalt. Er ist froh, seine Schulden bei Richard begleichen zu können, und gönnt Caroline die unerwartete Erbschaft. Richard erkennt, wie sehr Lucie die Zurückweisung durch ihren Vater schmerzt. Er beschließt, einzugreifen. Chiara plagt derweil das schlechte Gewissen, Moritz' Anteil an "Battle on Ice" verleugnen zu müssen. Doch Simone rät ihr, an sich zu denken. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik erfährt, dass Nihat nach Hamburg fahren will. Mit einer absurden Aktion hält er Nihat auf und platzt mit der Wahrheit heraus. Als Nihat das BKA von seiner Unschuld überzeugen will, gerät Erik unter Druck, denn damit wäre Tonis Karriere vorbei. Als Maren Nina rät, ihr Liebesleben auf Social Media etwas aufzuhübschen, postet Nina ein Bild von einem vermeintlichen Date. Leider hat sie nicht damit gerechnet, dass Leon daraufhin mehr wissen will. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de