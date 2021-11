Das passiert heute in den Soaps

Ben überrascht Tina in "Rote Rosen" mit einem Termin beim Standesamt. In "Unter uns" legt Benedikt vor Conor ein Geständnis ab. Gerner erfährt bei "GZSZ", dass Johanna in einen Motorradunfall verwickelt war.

17. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Tina ist gerührt, als Ben sich um einen Hochzeitstermin gekümmert hat. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tina und Ben beschließen, dass sie es nicht eilig haben zu heiraten. Doch im Gespräch mit Hannes ändert Ben seine Meinung und organisiert kurzerhand einen Termin beim Standesamt. Tina ist erst überrumpelt, freut sich dann aber sehr. Merle beschließt, sich als Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt aufstellen zu lassen. Und fällt aus allen Wolken, als Amelie denselben Plan hat. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja ist wegen Constanzes Lügen schwer enttäuscht und lädt sie von ihrer Hochzeit aus. Selina geht das Zerwürfnis ihrer Töchter sehr nahe und obendrein muss sie erfahren, dass das Hochzeitsfest aufgrund eines Wasserschadens doch nicht auf Gut Thalheim stattfinden kann. Michael langweilt sich zu Hause und auch im Hotel findet er niemanden zum Plaudern. Doch ein kleiner Unfall von André holt ihn aus seiner Lethargie. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Conor schützt Benedikt vor Easy und redet diesem ins Gewissen. Doch dann legt Benedikt vor Conor ein Geständnis ab. Till will Noah helfen und lädt Mareike und Zoe deshalb zu einem Wohnzimmerkonzert ein. Leider interpretiert Mareike das falsch. Die verständnisvolle Aussprache mit der Lehrerin scheint erfolgreich zu sein. Doch nun werden sie sie erst recht nicht los. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela kann Kraft aus der Beziehung zu Kim ziehen, als sie gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie vielleicht nicht mehr lange zu leben hat. Lucie macht das Verhalten ihres Vaters schwer zu schaffen. Sie lässt ihre Enttäuschung an Richard aus, der zu ihrer Überraschung sehr verständnisvoll darauf reagiert. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Mit schlechtem Gewissen hält Sunny Gerner gegenüber dicht und eilt zu Johanna ins Krankenhaus. Inzwischen erfährt Gerner, dass Johanna in einen Motorradunfall verwickelt war. Sofort wird er an die dunkelste Zeit in seinem Leben erinnert. Toni trifft sich mit der Beamtin vom BKA und will sie davon überzeugen, dass Nihat harmlos ist. Während Erik sich nicht wohl damit fühlt, Nihat im Ungewissen zu lassen, schwört Toni ihn auf Stillschweigen ein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de