Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" bekommt Britta eine schockierende Diagnose. Yannick stellt in "Alles was zählt" wütend fest, dass Henning immer noch in Essen ist. In "GZSZ" wird Nihat von einer unbekannten Frau verfolgt.

15. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Nihat und Toni überlegen, wer die Unbekannte ist, die Nihat offenbar observiert hat. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Als Hendrik versucht, Joe beizubringen, dass es nichts mit Mia werden kann, wird Katrin klar, dass sie viele Entwicklungen im Leben ihrer Tochter verpasst hat. Sie wundert sich, als sie die Pille in Mias Sachen findet und hofft, dass Mia sich ihr bei Liebeskummer anvertraut. Katrin hat die Ehe von Anke und Florian schweren Herzens akzeptiert, doch Anke bleibt mit einem schalen Gefühl zurück. Als sie noch einmal mit Florian über Katrin reden will, erzählt er ihr angetan von der tollen Geschäftsfrau Amelie, was Ankes Eifersucht schürt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach der Nacht mit Ariane weiß Robert nicht, wie er mit der Situation umgehen soll, und geht erst mal auf Abstand. Kurz darauf sieht er Lia zufällig beim Klavierspielen und stürzt in ein Gefühlschaos. Als Max erfährt, dass Gerry für Shirin den Beautysalon gepachtet hat, vermutet er, dass diese seinen Bruder manipuliert hat. Daraufhin macht er Shirin ungerechtfertigte Vorwürfe. Diese gerät dadurch ins Grübeln und kommt zu dem Schluss, ihre Abmachung mit Gerry wieder aufzulösen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Britta überredet den tapferen Robert, sie zum Frauenarzt-Termin zu begleiten. Doch dort bekommt sie schockierende Neuigkeiten. Benedikt stößt wegen der Wahrheitsdroge Jakob und Monika vor den Kopf. Jakob verpasst ihm eine Abreibung. Paco bekommt von Eva den Rat, Nika in seinen Verdacht einzuweihen, doch er bringt es nicht übers Herz. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als es Jenny nicht gelingt, Maximilian nicht von der Neuausrichtung ihres Projekts zu überzeugen, fordert sie eine Abstimmung. Dadurch gerät Richard in eine Zwickmühle. Yannick ist aufgebracht, als er feststellen muss, dass Henning sich immer noch in Essen aufhält. Er hofft nur, dass Lucie nicht ihrem Vater begegnet. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihat und Lilly bemerken, dass sie von einer Frau verfolgt werden. Als Lilly sogar beobachtet, wie die Frau heimlich Fotos von Nihat macht, fragt sie sich, wer aus welchen Gründen Nihat beschatten könnte. Maren und Tobias suchen an der Waldhütte nach Spuren einer Party. Maren triumphiert, als die beiden keinerlei Beweise finden können. Jonas hat die Wahrheit gesagt. Doch auf dem Rückweg stolpert sie über ein heimlich gelegtes Stromkabel.