In "Sturm der Liebe" glaubt Gerry, mit Shirin zusammen zu sein. Tobias veralbert Vivien in "Unter uns" mit einem angeblichen Plüschtier-Fetisch. Bei "GZSZ" ist Yvonne gerührt von Gerners Fürsorge.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin wünscht sich ihr "altes Leben" und damit auch Florian zurück. Anke ist alarmiert. Unmissverständlich macht sie Katrin klar, dass sie jetzt die Frau an Florians Seite ist. Thomas will jetzt kurzfristig mit Jule nach Brasilien aufbrechen und deren Familie dort unterstützen. Jule gelingt es, ein Abschiedsvideo für seine Schüler zu drehen. Der Gesang des Shanty-Chors verabschiedet Thomas gebührend von Lüneburg.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin entzieht sich überfordert Gerrys Kuss. Dennoch ist Gerry überglücklich, da er glaubt, dass er jetzt mit Shirin zusammen ist. Für diese steht fest, dass sie Gerry reinen Wein einschenken muss, doch gleichzeitig fürchtet sie, dass dadurch der Deal mit dem Beautysalon hinfällig wird. Rosalie schlägt Lia ein gemeinsames Treffen mit Ariane vor, um diese zu überführen. Dabei provoziert Ariane Rosalie jedoch so sehr, dass diese ihr entrüstet ein Glas Wasser ins Gesicht schüttet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Polizei hat die Leiche von Nikas Bewährungshelfer gefunden. In Paco keimt ein schlimmer Verdacht, wer der Mörder ist. Britta ist höchst angetan, denn Dank der Schwangerschaft mutiert Robert zum echten Traummann. Vivien ist bereit, sich auf Tobias Fetisch für Plüschkostüme einzulassen, doch der hat sie nur reingelegt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard bemühen sich um eine Aussprache, doch die geht gründlich schief. Dann ist Simone plötzlich verschwunden. Mit Danielas Hilfe dreht Leyla ein Bewerbungsvideo für "Battle on Ice", ist aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Tobias feststellt, dass der Stromverbrauch in seiner Hütte in die Höhe geschnellt ist, will er, dass Jonas, Luis und Miriam die Verantwortung übernehmen. Die versichern, dass sie nichts damit zu tun haben. Tobias glaubt ihnen nicht, Maren schon. Yvonne ist berührt, dass Gerner keine Kosten und Mühen scheut, um zu verhindern, dass sie ihr Augenlicht verliert. Umso entschlossener zeigt sie sich, deshalb ab jetzt keine Tränen mehr zuzulassen.