In "Rote Rosen" nimmt Katrin Mia zuliebe nun doch finanzielle Hilfe an. Erik will in "Sturm der Liebe" Geschäftsführer des "Fürstenhofs" werden und bei "GZSZ" findet Tuner die verschwundene Kate.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin stößt bei allen auf Unverständnis, dass sie Florian und Ankes Geld nicht annehmen will. Erst Mia kann ihre Mutter überzeugen, über ihren Schatten zu springen - denn sie will bei ihrer Mutter wohnen. Thomas kann nicht fassen, dass Johanna wirklich für ein Jahr zu Jule nach Brasilien will. Erst nachdem Thomas sich entschieden hat, selbst zu fliegen, begreift er, dass Johanna ihn einmal mehr überlistet hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik bewirbt sich bei Werner um den Posten des Geschäftsführers, doch dieser lehnt ab, da Erik sich in der Vergangenheit zu viel geleistet hat und er ihm kein Vertrauen mehr entgegenbringen kann. Maja und Florian beschließen, noch in Bichlheim zu heiraten. Da die Vorbereitungszeit sehr knapp ist, planen sie eine Hochzeit im kleinen Kreis. Als Selina von der anstehenden Hochzeit erfährt, bietet sie an, die Organisation zu übernehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Erst als die Suche nach dem Collier erfolglos bleibt, begreift Monika, dass die Lügen sie belastet haben. Sie ahnt nicht, dass dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen ist. Bambi will seine Glückssträhne für seinen beruflichen Erfolg nutzen. Plötzlich gerät die Glücksmaschinerie ins Stottern. Benedikt fragt sich erschrocken, was in ihn gefahren ist, als er einen potenziellen Auftraggeber durch eine unhöfliche Wahrheit verprellt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela ist so erleichtert, dass Kim einen Schritt auf sie zugeht. Doch nun traut sie sich nicht, Kim von ihrer Erkrankung zu erzählen. Derweil söhnt sich Richard mit Justus aus, was die Frage nach dessen Verbleib in der Firma aufwirft. Richard trifft eine einsame Entscheidung. Leyla will Chiara unbedingt dazu bringen, sie bei der Vorbereitung für die Teilnahme am "Battle on Ice"-Wettbewerb zu unterstützen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren ist beeindruckt, wie gelassen Tobias Katrin pariert, als die gestresst ist. Als sie jedoch einen Streit mitbekommt, erwacht ihre Sorge. Schnell muss Maren jedoch erkennen, dass Katrin und Tobias ihren eigenen Weg haben, Konflikte aus dem Weg zu räumen. Als Emily die Polizei rufen will, bemerkt Tuner, dass Kate sich versteckt hat. Er schafft es schließlich, sie aus ihrem Versteck zu locken und mit seinen Bemühungen Emily zu berühren.