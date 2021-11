Das passiert heute in den Soaps

Mithilfe eines Wahrheitsserums will Easy Benedikt in "Unter uns" ein Geständnis entlocken. Bei "Alles was zählt" verliert Justus gegenüber Maximilian die Beherrschung. Später verschwindet Kate in "GZSZ" plötzlich spurlos.

09. November 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Easy (Lars Steinhöfel) gelingt es, Benedikts Magenmittel gegen ein Wahrheitsserum auszutauschen. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Katrin erfährt, dass sie sich den Einzug bei Dörte nicht leisten kann: Florian musste ihre Ersparnisse für Katrins Pflege während des Komas ausgeben. Mia will sich nicht damit abfinden und setzt Florian und Anke unter Druck, Katrin zu helfen. Vor lauter Freude auf sein zweites Enkelkind entgeht Thomas, dass Jule nur verhalten auf die Nachricht von ihrer zweiten Schwangerschaft reagiert. Sie hatte sich darauf gefreut, endlich wieder arbeiten zu können. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Rosalie hört nicht auf, Ariane zu provozieren. Als diese für einen Moment die Maske fallen lässt, erkennt Rosalie, dass ihre Skepsis berechtigt war. Ariane gibt sich kurz darauf vor Lia als Opfer von Rosalies Misstrauen. Maja und Florian haben das Bedürfnis, Wiedergutmachung bei Hannes zu leisten. Daher beschließen sie zusammen mit Erik, ihm ihren gesamten Wald samt Heilquelle zu schenken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy gibt nicht auf. Er will Benedikt mit der Hilfe von Julius' "Wahrheitsserum" ein Geständnis entlocken. Um sein Ziel zu erreichen, belügt er nicht nur einen Freund. Monikas heimliche Suche nach dem Diamanten-Collier bringt sie vor Jakob immer mehr in Bedrängnis. Wie tapfer Mareike das Schicksal ihrer kranken Tochter meistert, nötigt selbst einer Eva Respekt ab. Der Anfang einer neuen Freundschaft? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus kämpft um Richards Vergebung. Doch dann verliert er Maximilian gegenüber die Beherrschung und Richard ahnt, was wirklich dahintersteckt. Isabelles Plan scheitert krachend: Während Henning kein Interesse an seinem Sohn zeigt, ist Yannick sauer über ihre Übergriffigkeit. Leyla brennt für "Battle on Ice", doch sie scheitert an den Freestyle-Elementen. Sie weiß nur eine Person, die ihr helfen kann. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunny ist schockiert, als sie die verletzte Emily findet und weicht ihr im Krankenhaus nicht von der Seite. Sunny bittet Tuner, sich um Kate zu kümmern. Doch dann ist Kate plötzlich verschwunden. Gerner kann nicht fassen, dass Katrin sich weigert, ihm zu helfen. Während er prüft, welche Investitionen er möglichst schnell flüssig machen kann, bricht Tobias eine Lanze für ihn. Schließlich schlägt Katrin Gerner einen Kompromiss vor. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de