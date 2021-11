Katrin ist bei "Rote Rosen" überwältigt von der Wiederbegegnung mit Betty. In "Sturm der Liebe" redet Ariane Lia Schuldgefühle ein. Bei "GZSZ" bekommen Emily und Sunny einen neuen Auftrag - und legen einen Fehlstart hin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin ist überwältigt von der Wiederbegegnung mit Betty. Überhaupt fühlt sie sich wohl im Kreis der "Rosenhäusler" und freut sich über den Ausflug in die "Freiheit". Zurück im Krankenhaus realisiert sie zum ersten Mal richtig, dass sie in den letzten Jahren Michis Lebensmittelpunkt war. Dörte bedauert, dass sie Gunter für die Eröffnungsfeier des "Drei Könige" absagen muss, weil sie im Krankenhaus eine Lesung hat. Simon bietet sich an, einzuspringen - was Dörte gerührt annimmt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane macht Lia weis, dass sie für das Zerwürfnis zwischen Werner und Robert verantwortlich sei. Lia will daraufhin beweisen, dass es ihr besser geht, und versucht, mit einem Gast zu flirten. Als Rosalie herausfindet, dass Ariane hinter Lias ungewöhnlichem Verhalten steckt, macht sie ihr eine Kampfansage. Mit Hildegards Hilfe konnte der neue Küchen-Azubi zweifellos als Dieb identifiziert werden. Alfons und André sorgen dafür, dass dieser verhaftet wird. Währenddessen erzählt Shirin Maja begeistert von Gerrys Sieg beim Golfturnier.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Hiobsbotschaften nehmen für Easy kein Ende. So beschließt er im Kampf um die Wahrheit zu härteren Mitteln zu greifen. Als ihre Tochter Zoe überraschend an ihrem Arbeitsplatz auftaucht, lässt sich Mareike von Eva und Corinna überreden, sie nicht zu sehr zu behüten. Ein Fehler? Um sich nach einer Grundsatzdiskussion vor Conor keine Blöße zu geben, legt sich Cecilia etwas zu sehr ins Zeug, um Theo zu einem "Heino"-Konzert zu überreden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle hat Yannick für ihr nächstes Date eine Überraschung versprochen. Yannick ist gespannt und voller Vorfreude, doch die Sache geht nach hinten los und erwischt ihn frühzeitig eiskalt. Derweil bestehen Ben und Kim darauf, Miete für die Dachwohnung zu bezahlen. Richard findet eine diplomatische Lösung für die Angelegenheit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Sunny haben einen neuen Auftrag, und ausgerechnet jetzt muss Emily unbedingt ihre neuen Heels einlaufen. Die sind sogar für Emily zu hoch. Und das wird ihr zum Verhängnis. Als Toni eine Spur in einem Fall auftut, hofft sie, dass ihr beruflicher Stillstand ein Ende hat.