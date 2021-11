Jule überwindet bei "Rote Rosen" ihre Schreibblockade und in "Unter uns" hofft Conor auf eine zweite Chance bei Nika. Bei "Alles was zählt" söhnt sich Daniela unterdessen mit Marian aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Um Jules Schreibblockade zu überwinden, beschließen Vater und Tochter einen Ausflug in die Heide - wie früher. Doch sie vergessen - wie früher - den Proviant im Bus und Thomas droht zu unterzuckern. Jule hilft mit Beeren und Bonbons aus - und ihr wird bewusst, auf was für ein buntes und reichhaltiges Leben Thomas zurückblickt. Hendrik fühlt sich zu einem Rosenhausessen herausgefordert und glaubt, mit seinem legendären Lasagne-Rezept voll zu punkten. Doch er hat den italienischen Leo-Faktor nicht mitberechnet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max bringt Gerry dazu, seinen Kaufvertrag für den Beautysalon wieder aufzulösen. Außerdem ist er dagegen, dass Gerry am Golfturnier teilnimmt, nur um Shirin zu beeindrucken. Doch Vanessa und Erik sehen das Turnier als eine Chance für Gerry. Wegen eines anonymen Tipps an die Umweltbehörde muss Florian sein Wildparkprojekt auf Eis legen. Kurzerhand kommt Dexter Torrence auf die Idee, das Projekt gemeinsam mit Maja und Florian in den USA zu realisieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Conor hofft auf eine zweite Chance bei Nika. Als Nika ihm gesteht, dass ihr Herz schon jemand anderem gehört, beschleicht Conor eine Ahnung. Als Britta sich entscheidet, das Baby zu bekommen, muss Robert sich der Angst stellen, auf seine alten Tage noch einmal Vater zu werden. Chris ist erleichtert, dass Corinnas Vertrauen nicht durch die liebestolle Lehrerin erschüttert wurde, doch auch bei der scheint sich nichts geändert zu haben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Das neue Projekt steht in den Startlöchern und Maximilian hofft, unbelastet mit Jenny loslegen zu können. Doch dann tritt Jenny mit einer gewagten Idee an ihn heran. Unterdessen söhnt sich Daniela mit Marian aus. Ihr wird dabei bewusst, dass sie nicht länger davonlaufen kann und es Zeit ist, auch Kim von ihrer tödlichen Krankheit zu erzählen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Mit seinem Auftreten bei Gericht hat Gerner sich keinen Gefallen getan. Johanna gegenüber gibt er sich zuversichtlich, aber die ahnt, dass etwas nicht stimmt. Doch das Blatt wendet sich. Katrin, angespannt durch die Sorge um Johanna und die Mehrbelastung im Büro, lässt Nina auflaufen, als die sie bei W&L unterstützen will. Doch dann gerät Katrin an eine distanzlose Kundin und droht die Fassung zu verlieren.