Bei "Rote Rosen" ernennt Carla David überraschend zum Restaurantleiter. Bambi versucht in "Unter uns", das scheinbar verfluchte Collier loszuwerden. Später versöhnt sich Moritz in "GZSZ" mit Miriam.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla ernennt David überraschend zum Restaurantleiter. Simon freut sich - zu Davids Erstaunen. Aber dann lässt David den Chef raushängen. Amelie fürchtet, Merle wäre im Interview mit dem Heide-Echo zu sachlich, und bietet sich selbst für ein Interview an, in dem sie sich dann populistisch gibt. Zu Merles Enttäuschung wird Amelies Interview gesendet und nicht ihres.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons und Hildegard planen eine Feier für den Tag, an dem sie sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben haben. Für diesen Anlass will Alfons Hildegard mit einem besonderen Geschenk überraschen. Lia und Werner sind Ariane sehr dankbar, dass sie Lia vor der Psychiatrie bewahren konnte. Daraufhin verliert Lia zunehmend ihre Vorbehalte gegen Ariane, wohingegen Rosalie und Christoph weiterhin skeptisch bleiben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Corinna ringt mit sich: Soll sie Chris glauben, sie nicht betrogen zu haben? Kaum hat sie ihm ihr Vertrauen ausgesprochen, wird dieses erneut erschüttert. Nika kann ihre Verliebtheit kaum vor den Freunden verbergen. So zieht der ahnungslose Conor falsche Schlüsse. Bambi will das scheinbar verfluchte Collier loswerden. So müssen Monika und Sina einen Plan entwickeln, wie sie ihn davon abhalten können.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu kann Sophia für sich einnehmen und nähert sich auch Isabelle vorsichtig wieder an. Doch dann stößt Isabelle sie mit einer Aussage vor den Kopf. Richard lässt Justus' Suizidversuch nicht kalt. Genau deshalb hält er es jedoch für das Beste, wenn sie in Zukunft getrennte Wege gehen. Marian und Daniela geraten in einen heftigen Streit, weil Daniela sich weder um einen Arzt noch um eine Aussöhnung mit Kim bemüht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Miriam mitbekommt, dass Moritz seinen Vater nicht erreichen kann, schlägt sie ihm spontan vor, mit ihm nach Haspe zu fahren. Während die beiden auf der Fahrt ihren Streit beilegen, verbringt Luis den Tag mal wieder mit Jonas. Erik und Toni fallen aus allen Wolken, als sie erfahren, dass sie bei ihrem Sex in der Küche live gegangen sind, und hoffen peinlich berührt, dass sie nur wenig Publikum hatten. Doch ihr Sextape macht die Runde.