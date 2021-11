Michael gewährt Lia in "Sturm der Liebe" Unterschlupf. In "Alles was zählt" wird Isabells Date mit Yannick intensiver, als erwartet. Nihat zerstört bei "GZSZ" aus Versehen Tuners Halloween-Kostüm.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jule ist zurück! Sie genießt es, ihren Vater wiederzusehen. Aber Johanna ist verschnupft, weil Jule sich nicht für ein Geschenk von ihr bedankt hat. Eilig leistet Jule Abbitte - und macht Johanna ungewollt eine große Freude. Katrin ist irritiert, als Florian sich nach ihrem Kuss entzieht. Sie vermutet Scheu, weil er in ihr nur die Patientin sieht, und nicht mehr die Frau, die sie einmal war. Ausgerechnet der unglücklich in sie verliebte Leo soll sie schnell wieder gesund machen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin erkennt, dass sie als Kinderanimateurin im Golfclub nicht genug Geld verdient, um sich den Beautysalon leisten zu können. Sie überlegt, einen Kredit bei der Bank aufzunehmen, aber da sie sich in Finanzangelegenheiten nicht so gut auskennt, bittet sie Selina um Hilfe. Michael gewährt Lia Unterschlupf und versucht, sie zu überzeugen, sich freiwillig in psychiatrische Behandlung zu begeben. Ariane bekommt währenddessen Wind davon, dass Lia sich in der Scheune versteckt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy kann nicht verhindern, dass das Jugendamt Julius abholt. Verzweifelt appelliert er an Benedikt, die Wahrheit zu sagen. Cecilia hat einen bösen Verdacht: Hat Chris mit seiner Lehrerin etwas am Laufen? Chris bestreitet das, doch die Frau hat es auf ihn abgesehen. Brittas Offenbarung stellt Roberts Welt auf den Kopf. Nach dem ersten Schock wird ihm klar, dass er ein paar schwere Entscheidungen treffen muss.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard konfrontieren Jenny und Maximilian mit einer Bedingung, unter der sie ihr neues Business unter dem Dach der Firma aufziehen können. Chiara arbeitet nun doch am Konzept von "Battle on Ice" weiter. Sie bringt es nicht übers Herz, Moritz davon zu berichten. Derweil hegt Isabelle keine großen Erwartungen an das Date mit Yannick bei ihm zu Hause. Es wird jedoch intensiver, als sie gedacht hatte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner hofft, über ein selbstgebasteltes Halloween-Kostüm wieder bei Kate andocken zu können. Leider wird das Kostüm, weil der abergläubische Nihat wegen einer gruseligen Begegnung etwas neben sich steht, zerstört. Nazan und Lilly sind stolz, Degenhardt und der Roboterfirma das Handwerk gelegt zu haben. Noch wissen sie jedoch nicht, wie sich das Jeremias zu dem Skandal verhalten wird. Als Nazan zur Arbeit geht, begegnet sie prompt Degenhardt.