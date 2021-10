Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" kritisiert Sara Henrik wegen dessen Verhalten gegenüber Leo. Chiara zieht sich in "Alles was zählt" aus der "Battle on Ice"-Konzeption zurück. Bei "GZSZ" unterzieht sich Maren einer Schönheitsbehandlung.

29. Oktober 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Sara findet es unfair von Hendrik, Leo zu überreden, auf die Rosenhauswohnung zu verzichten. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik überredet Leo, auf die Rosenhaus-Wohnung zu verzichten. Aber Sara findet Hendriks Manöver unfair. Schließlich bekommt Hendrik überall eine Wohnung, Krankenpfleger Leo nicht. Amelie wird durch David darauf gestoßen, dass Merle die perfekte Verbündete im Kampf gegen das Logistikzentrum ist. Um Merle für sich zu gewinnen, bietet Amelie ihr und ihrer Partei 30.000 Euro Spendengelder an. Doch Merle will sich von Amelie nicht kaufen lassen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Der Hollywoodstar Dexter Torrence kommt nach Bichlheim und stattet zuerst seinen Freunden Alfons und Hildegard einen Besuch ab. Am nächsten Tag bricht Dexter zu einem Ritt durch den Wald auf, bei dem er eine riskante Filmszene üben will. Christoph genehmigt Shirin, sich als Kinderanimateurin im Golfclub etwas Geld dazuzuverdienen. Außerdem hofft sie auf großzügige Trinkgelder der Eltern. Doch diese Hoffnung wird ihr zunichte gemacht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Britta will ihre Muttertauglichkeit testen. Als ausgerechnet Robert ihr beim Hüten von Maja hilft, platzt Britta mit der Nachricht raus: Sie ist schwanger. Easy kann gerade noch verhindern, dass Julius Benedikt unter Drogen setzt. Dadurch verpasst er jedoch eine schockierende Nachricht. Nika genießt frisch verliebt ihren Geburtstag mit Paco und hat nur einen einzigen Wunsch: Dass sie endlich vor allen zu ihrer Beziehung stehen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara zieht sich aus der "Battle on Ice"-Konzeption zurück, um Moritz besser unterstützen zu können. Doch das fällt ihr schwerer als sie vermutet hat. Jenny und Maximilian nehmen optimistisch ihr gemeinsames Tacla-Projekt in Angriff. Sie drohen jedoch, in alte Muster zurückzufallen. Yannick lädt Isabelle zu ihrer Freude in das exquisite Weinlokal ein. Als er keinen Tisch bekommt, muss er improvisieren. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren ist schwach geworden und hat sich einer Schönheitsbehandlung unterzogen. Zunächst ist sie begeistert von der Wirkung, doch dann stellt sie entsetzt fest, dass etwas schiefgegangen ist. Nazan glaubt, dass sie sich unbemerkt mit dem Beweis entziehen konnte, doch das stellt sich als Irrtum heraus. Denn es dauert nicht lange, bis Degenhardt sie zu sich zitiert und unter Drohungen von ihr fordert, die belastende Aufnahme zu löschen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de