Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" funkt es zwischen Leo und Katrin. Lia erhält in "Sturm der Liebe" ein psychiatrisches Gutachten und bei "Alles was zählt" ist Isabelle unschlüssig, ob Yannick in ihr Leben passt.

27. Oktober 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Leonardo findet gleich Gefallen, an Katrins offenen, herzlichen Art. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Leo trifft im Krankenhauspark zufällig auf Katrin und findet gleich Gefallen an ihrer offenen, herzlichen Art. Begeistert zeichnet sie ihm eine Skizze von Lüneburgs wichtigsten Sehenswürdigkeiten und erzählt alte Stadtanekdoten. Florian muss Katrin notgedrungen gestehen, dass sie sieben Jahre im Koma lag. Katrin ist völlig vor den Kopf gestoßen und muss das erst einmal verkraften. Überwältigt schließt sie Mia in die Arme und hadert damit, einen großen Teil von Mias Jugend verpasst zu haben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Es gelingt Robert und Michael, Lia zu überzeugen, sich einer psychiatrischen Begutachtung zu unterziehen. Als sie das Ergebnis erfahren, sind sie schockiert, denn der Gutachter will sie wegen vermeintlicher Selbstgefährdung sofort in eine Klinik einweisen lassen. Gerry feiert mit Vanessa, Florian und Maja seine bestandene Prüfung. Dabei ist er sehr gerührt, dass alle sich so für ihn freuen und gesteht ihnen, dass er nun das erste Mal das Gefühl hat, echte Freunde zu haben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Monika muss sich damit arrangieren, dass ausgerechnet Jakob nach dem Collier sucht, da outet sich schon der nächste Mitwisser. Till und Mareike lernen sich in einer verletzlichen Situation besser kennen. Sie beginnen, sich gegenseitig mit anderen Augen zu sehen. Chris blockt die Annäherung seiner Lehrerin ab. Er tut das allerdings so charmant, dass er sie ungewollt noch mehr für sich begeistert. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ina redet Moritz ins Gewissen, woraufhin er sich mit der Situation abfinden will und einen Schritt auf sie zugeht. Derweil will Maximilian Simone zur Preisverleihung begleiten. Nach einer durchzechten Nacht ist er allerdings auf Hilfsmittel angewiesen. Isabelle ist unschlüssig, ob Yannick in ihr Leben passt. Doch dann hält er ihr auf charmante Weise den Spiegel vor, was ihn jedoch in Gefahr bringt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily beichtet Sunny, dass sie ihren Geschäftspartner verprellt hat. Leider ist kein Rankommen mehr und so wendet sich Emily kurzerhand an Moritz für Hilfe. Tatsächlich kann der ein Treffen arrangieren. Gerner besteht darauf, dass das Gutachten angezweifelt und ein Gegengutachten bestellt wird. Der Prozess wird vertagt. Trotzdem feuert Gerner seinen Anwalt, weil er nicht genug Biss hat. Tobias ist von Gerners Verhalten zunehmend befremdet.