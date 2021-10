Das passiert heute in den Soaps

Merle bietet Amelie in "Rote Rosen" einen Waffenstillstand an. In "Alles was zählt" will Moritz von den Steinkamps die Rechte an seinem Konzept einklagen. Später macht Emily bei "GZSZ" einen taktischen Fehler.

26. Oktober 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Moritz hofft zuversichtlich, gegen die Steinkamps vorgehen zu können. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Merle springt über ihren Schatten und bietet Amelie einen Waffenstillstand an, um gemeinsam gegen den Bau des Logistikzentrums vorzugehen. Aber Amelie lehnt jede Zusammenarbeit mit Merle ab. Endlich wird das Hotel von der Staatsanwaltschaft freigegeben und Gunter stürzt sich gemeinsam mit Dörte euphorisch in die Umbaupläne. Gunter glaubt, dass er seine Gefühle für Dörte im Griff hat und ihm eine Freundschaft genügt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Werner die bewusstlose Lia findet, wird ihr umgehend der Magen ausgepumpt. Nachdem sie wieder ansprechbar ist, beteuert sie zwar, die Tabletten nicht genommen zu haben, aber außer Rosalie glaubt ihr niemand. Hildegard fürchtet Gerede im Dorf, da sie und Alfons nicht zum Sommerfest ihrer Nachbarn eingeladen wurden. Kurzerhand laden sie diese daraufhin zu einem Schafkopfabend ein, um elegant herauszufinden, weshalb sie nicht eingeladen wurden. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Der Strohwitwer Chris schlägt etwas über die Stränge. Seine Lehrerin ist so nett und bringt ihm den Lernstoff nach Hause - natürlich mit Hintergedanken. Britta ist völlig geschockt und überfordert: Sie will diese unerwartete Schwangerschaft nicht, doch ihre Gefühle legen überraschend Einspruch ein. Till erklärt sich bereit, auf Mareike zuzugehen, doch seine Blutabnahme bei ihr geht furchtbar schief. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Moritz ist fest entschlossen, bei den Steinkamps die Rechte an seinem Konzept einzuklagen. Derweil befürchtet Malu, Finn für immer verloren zu haben, da er ihrer Liebe keine Chance mehr gibt. Doch das will Justus nicht akzeptieren. Daniela ist sich im Klaren darüber, dass bei einer Rückkehr nach Essen ein Gespräch mit Kim ansteht. Marian steht hinter ihr und macht ihr Mut. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nazan belauscht ein Telefonat ihres Chefs, welches darauf hindeutet, dass er mit der Roboterfirma verbandelt ist und an der Vertuschung der Fehler beteiligt ist. Elektrisiert bittet Nazan ihren Ex-Freund ein weiteres Mal um Hilfe ... Als Emily merkt, dass ein Kunde etwas zu großes Interesse an Sunny zeigt, reagiert sie ungehalten. Sie beißt den Geschäftspartner weg und merkt viel zu spät, dass sie die Situation komplett falsch eingeschätzt hat.