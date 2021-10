Katrin findet bei "Rote Rosen" nur allmählich zurück ins Leben. In "Sturm der Liebe" will Max nicht, dass Gerry wieder Golf trainiert. Justus genießt bei "Alles was zählt" die Versöhnung mit Finn.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin fragt ständig nach ihren Töchtern und wird von Florian und Michi vertröstet. Allmählich fürchtet sie, dass die beiden Ausreden erfinden, weil irgendwas mit Mia und Franziska sei. Mit allen Kräften versucht sie, an ein Telefon zu kommen um ihre Kinder anzurufen. Dörte und auch Gunter sind beide nach dem Kuss verwirrt. Gunter sucht das Gespräch mit Dörte, doch die weicht ihm aus. Schließlich war Norbert der einzige Mann in ihrem Leben. Wie soll sie mit Gunter umgehen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane triumphiert, da sich Lia an die Minuten vor und nach ihrem Unfall nicht erinnern kann. Als an der Unfallstelle keine Bremsspuren zu finden sind, hat Werner die Vermutung, dass Lia einen Selbstmordversuch begangen haben könnte. Max ist dagegen, dass Gerry wieder Golf spielt. Dieser weiß zwar, dass er Max' Zustimmung nicht braucht, aber er hält sich trotzdem an dessen Wunsch, weil er mit seinem Bruder keinen Ärger haben will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Brittas Taktik ist erfolgreich: Robert möchte wieder mit ihr zusammen sein. Doch als der Moment da ist, kann Britta nicht darauf eingehen. Easy findet, dass Ringos Chef Benedikt den Faustschlag verdient hat. Erst durch Julius sieht er ein, dass er die Situation so nur schlimmer macht. Dass sie sich vor Bambi aus der Affäre ziehen können, spornt das verliebte Paar Nika und Paco zu weiterer Heimlichtuerei an.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marian kämpft um Daniela, da er ihr nicht glaubt, dass sie ihn nicht liebt. Sein Erfolg ist jedoch nur von kurzer Dauer. Finn ist endlich wieder genesen. Während Justus die Versöhnung mit ihm genießt, quält Malu der Gedanke, nicht ehrlich gegenüber Finn zu sein. Als Ina erfährt, dass Lucie nach dem Ende ihrer Ausbildung nicht übernommen wurde, ist sie überrascht. Warum hat Lucie sich ihr nicht anvertraut?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Empört beschuldigt Erik Toni, sein Handtuch zu benutzen. Das will Toni nicht auf sich sitzen lassen und überführt den wahren Missetäter. Doch ihre Ermittlungen fördern noch viel brisantere WG-Geheimnisse zutage ... Obwohl Maren sich als Zerstörerin geoutet hat, kann Jonas Lilly nicht verzeihen. Die lässt jedoch nicht locker, und findet noch Reste von Jonas' Sendung, die sie ihm vorspielen will. Leider mündet das in einem Bandsalat.