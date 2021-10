Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will sich Florian von Constanze trennen. Daniela erhält in "Alles was zählt" einen verstörenden Anruf. Bei "GZSZ" spielt Dr. Degenhart ein falsches Spiel mit Nazan.

19. Oktober 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Nazan wundert sich über Dr. Degenhardts plötzliches Verständnis. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Britta und Hendrik können Katrins Leben retten. Ihr Herz schlägt wieder, aber kann man die tiefe Hirnstimulation jetzt noch bedenkenlos einsetzen? Ihre Familie zögert lange, als Hendrik Michi um eine erneute Zustimmung für die Behandlung bittet. Die Doppel-Hochzeitsvorbereitungen laufen bestens - bis die Nachricht kommt, dass die gebuchte Kutsche wegen eines Achsenbruchs nicht einsatzbereit ist. Sara, Simon und Merle stehen vor einem Problem. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Constanze ist verunsichert, weil Florian sich ihr entzieht. Als dieser sich zu einem Gespräch mit ihr verabredet, erkennt sie bereits an seiner Miene, dass er sich von ihr trennen möchte. Daraufhin fasst sie spontan einen Entschluss. Lia ist überfordert von Roberts Bitte, mit ihm durchzubrennen. Daraufhin will André Robert ins Gewissen reden, doch das Gespräch artet in einen schlimmen Streit aus. Lia muss währenddessen feststellen, dass sie sich ein Leben in Lüge nicht vorstellen kann. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Amelie findet Monikas Diamantkette und schmückt beim Spielen ihre Puppe damit. Monika kann nicht verhindern, dass Amelies Mutter Sina die Halskette entdeckt. Ringo erkennt, dass Benedikt seine Unterschrift für seinen Steuerbetrug benutzt hat, doch Benedikt hält ihn hin und lügt auch Ute an. Cecilias kleiner Handwerksbetrug fliegt auf, doch dank Theo kann sie trotzdem die Wette gegen Conor gewinnen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone ist frustriert, da Justus sich nicht dazu bewegen lässt, das Zentrum zu verlassen. Maximilian will die Sache für Simone in die Hand nehmen. Daniela ist überglücklich, Marian heiraten zu können. Doch dann erhält sie einen verstörenden Anruf. Lucie sieht sich schon auf der Karriereleiter bis ganz nach oben klettern. Doch ihr Vertragsgespräch mit Justus verläuft anders als gedacht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly ist überrascht, als Nazan berichtet, dass Degenhardt den OP-Roboter pausieren lässt. Sie glauben, dass Degenhardt zur Vernunft gekommen ist und ahnen nicht, dass der ein falsches Spiel spielt. Gerner erfährt, dass er nicht mit Yvonne verreisen kann. Er bangt, Yvonne enttäuschen zu müssen, als er Laura als Begleitung organisiert. Yvonne verabschiedet sich glücklich in den Urlaub, während Gerner den Kampf gegen das Schicksal wieder aufnimmt.