Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" räumt Hannes Florian eine letzte Chance ein. Maximilian macht Leyla in "Alles was zählt" ein Angebot und in "GZSZ" befürchtet Lilly, nicht mehr als Ärztin arbeiten zu dürfen.

18. Oktober 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Als Leyla sich um Kopf und Kragen redet, hat Maximilian eine Idee. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mia macht sich große Hoffnungen auf eine erfolgreiche OP ihrer Mutter Katrin und kann nicht verstehen, dass ihr Vater Florian ständig an die Risiken erinnert. Anke wiederum quält sich mit dem Gedanken, wie ihre Zukunft mit Florian aussehen wird, falls Katrin tatsächlich ins Leben zurückfindet. Merle und Dörte sind enttäuscht, dass Gunter kein Teil von LüneNatur werden will. Aber Dörte überzeugt ihn schließlich doch. Merle ahnt: Der Hauptgrund für Gunters Engagement ist Dörte. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia vertraut sich in ihrem Kummer Alfons an, der ihr daraufhin sein Motorrad leiht, damit sie bei einer Tour den Kopf freibekommt. Bei ihrem Ausflug begegnet sie zufällig Robert und nimmt ihn auf eine Spritztour mit. Dabei hat Robert plötzlich eine Idee. Florian erfindet eine Ausrede, die Maja nicht weiter hinterfragt. Er glaubt zwar nicht, dass Hannes noch eine Chance bei Maja hat, aber aus Pflichtgefühl räumt Florian ihm die geforderten zwei Wochen ein. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo glaubt, vor der Polizei seine Unschuld beweisen zu können, bis er entdeckt, dass sein Chef Benedikt seine Unterschrift genutzt hat. Cecilia lässt sich von Conor zu einer Wette über ihre handwerklichen Fähigkeiten provozieren. Zum Glück hilft Theo ihr heimlich. Corinna will Till und Mareike Ott miteinander bekannt machen, muss aber leider feststellen, dass zwischen beiden bereits die Fetzen fliegen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla fürchtet Maximilians Wut, nachdem sie in seinem Zimmer Chaos gestiftet hat. Doch dann erfährt sie, dass Nathalie eigentlich genau das Gegenteil erreichen wollte. Marie liebt die Arbeit im Social-Media-Bereich. Doch Simone kann ihren Aufgabenbereich nicht erweitern. Wohl oder übel muss Marie eine Entscheidung treffen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly bangt, nicht mehr als Ärztin arbeiten zu dürfen. Nazan hat ein schlechtes Gewissen und setzt sich bei Degenhardt für Lilly ein, doch ihr Versuch scheint nach hinten loszugehen. Gerner ist betroffen, dass Yvonne fürchtet, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Er trommelt die Familie zusammen und fasst einen Plan. Yvonne ist berührt, wie ihre Familie zusammenhält, um sie zu unterstützen. Sie gewinnt neuen Mut und überrascht Gerner.