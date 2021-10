Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" trifft Lia eine wichtige Entscheidung. Leyla traut Maximilian in "Alles was zählt" nicht über den Weg und bei "GZSZ" gibt sich Yvonne angesichts ihrer schwindenden Sehkraft tapfer.

15. Oktober 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Lia (r.) beobachtet, wie Ariane versucht, Robert zu trösten. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jens, Mona, Paul und Tatjana hören auf den "Ruf des Universums" und beschließen, gemeinsam nach Bremen zu ziehen. Johanna erfährt von der Hochzeitsplanung und auch, dass Paul keinen Trauzeugen hat. Gunter steht kurz davor, endlich das Hotel zurückzubekommen. Aber die Staatsanwaltschaft stoppt die Prüfung von Gregors Nachlass, das Hotel kann nicht von Carla überschrieben werden. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia überlegt, Arianes Geld zu nehmen und aus Bichlheim wegzuziehen. Doch Werner macht ihr Mut zu bleiben, da er es sehr bedauern würde, wenn seine neu gefundene Tochter gleich wieder wegzieht. Als Lia kurz darauf Ariane dabei ertappt, wie sie Robert in seinem Liebeskummer tröstet, wird ihr etwas klar. Max überlegt, ob Gerry bei seinem Probeschlag wirklich nur aus Nervosität versagt hat: Wenn Gerry tatsächlich ein Naturtalent im Golfen ist, hätten sie womöglich alle ausgesorgt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nach Julius' List einigen sich Ringo und Easy vor dem Adoptionstermin doch noch auf einen Nachnamen für ihre Familie, doch die gerät von unerwarteter Seite in Gefahr. Paco und Nika genießen verliebt ihr Glück am Meer. Um dies auch in Köln länger tun zu können, einigen sie sich erst mal auf Geheimhaltung. Nachdem Mareike Tills Date ruiniert hat, machen die beiden keinen Hehl aus ihrer Abneigung. Nur leider hat Corinna davon keine Ahnung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla traut Maximilian nicht über den Weg. Nathalie will ihr die Angst nehmen, was leichter gesagt als getan ist. Als Leyla von Maximilian zum Essen eingeladen wird, werden ihre Ängste immer größer. Kim ist es unangenehm, dass Simones Haushälterin bei ihr putzt und sie versucht, diese davon abzuhalten. Doch Renate ist hartnäckig. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne gibt sich tapfer, aber Maren und Nina gegenüber gibt sie zu, dass sie Angst hat. Ihre Freundinnen suchen nach einem Weg, wie Yvonne neuen Mut schöpfen kann und raten ihr, mit einer Betroffenen zu sprechen. Nazan ist entsetzt, dass Degenhardt den OP-Roboter wieder operieren lässt. Als klar wird, dass ein großes Geheimnis um die Fehlfunktionen gemacht wird, beschließen Nazan und Lilly, den Roboter heimlich zu testen.