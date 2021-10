Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" trennen sich Robert und Lia schweren Herzens. Benedikt wiegt Ringo in "Unter uns" mit einer Lüge in falsche Sicherheit. Bei "GZSZ" verläuft Lillys OP nicht wie geplant.

12. Oktober 2021 - 11:15 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Benedikt (r.) macht Ringo ein falsches Versprechen. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jens zögert, seine Schwester Anke zu seiner Hochzeit einzuladen, ist ihr Verhältnis zu Dörte doch seit Jahren gestört. Aber Dörte bemüht sich um eine Annäherung an Anke. Gunter will David von seinem Trennungsschmerz ablenken und geht mit ihm joggen. Danach ist Gunter völlig fertig und David erkennt, dass Gunter an seiner Fitness arbeiten muss. Kurzerhand verordnet er Simon als seinen Personal Trainer. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Michael macht sich Sorgen, welche Konsequenzen ihm wegen der illegalen Maßnahmen für Florian drohen. Da trifft er auf Rosalie, die versucht, Schweinchen Chantal unter einem Auto hervorzulocken, und muss lachen. Robert und Lia trennen sich schweren Herzens. Während Lia auszieht und bei den Sonnbichlers unterkommt, überzeugt Ariane Robert, dass Werner für die Trennung verantwortlich ist. Daraufhin fasst Robert einen Entschluss. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Matteo will mit seinem 16. Geburtstag endgültig die Schule schmeißen. In ihrer Sorge sieht Chris nur eine Lösung, die Corinna das Herz bricht. Vivien und Tobias freuen sich auf Zweisamkeit. Nicht nur Cecilia macht den Jungvermählten einen Strich durch die Rechnung. Benedikt verspricht Ringo im Gegenzug für dessen Hilfe, seinen Namen aus dem Steuerbetrug rauszuhalten. Ringo ahnt nicht, dass es sich um eine eiskalte Lüge handelt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla kann es nicht fassen. Ausgerechnet vor ihrem ersten Wettkampf, als sie ihn am meisten braucht, bietet sich Moritz eine einmalige Gelegenheit. Derweil verabredet sich Isabelle mit Yannick zu einem Date. Doch dann taucht Kim überraschend auf der Bildfläche auf, und Isabelle ergreift panisch die Flucht. Das hat ungeahnte Folgen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nach einem peinlichen Missverständnis konzentriert sich Nazan nun voll auf die anstehende Operation von Lilly und nimmt ihr die Skepsis vor dem Roboter. Lilly lässt sich überzeugen, doch die OP verläuft nicht wie geplant. Erik ist überrascht, als Svenja vorschlägt, Toni mit vor die Kamera zu holen. Sie ist vor allem an ihrer Kennlerngeschichte interessiert. Erik und Toni ist klar, dass die Öffentlichkeit ihre wahre Geschichte nie erfahren darf. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de