In "Sturm der Liebe" sind Robert und Lia vom Ergebnis des Gentests geschockt. Benedikt fürchtet bei "Unter uns", dass sein Steuerbetrug doch noch auffällt. In "GZSZ" steht Lilly unterdessen eine komplizierte OP bevor.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Michi wagt kaum zu hoffen, dass Hendrik seine Schwester Katrin aus dem Koma zurückholen kann. Und tatsächlich entdeckt Hendrik ungewöhnliche Hirnaktivität. Ist das ein Messfehler? Merle und Tatjana machen sich als Trauzeuginnen von Mona und Jens Gedanken zur Hochzeitsfeier und wollen eine Glücksmünze im Brautkleid einnähen - dabei bekleckern sie Monas Kleid mit Kaffee!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert und Lia beschließen, so lange wie möglich zu verdrängen, dass ihr Glück vergänglich sein könnte. Bevor Robert zur Scheidung von Eva nach München aufbricht, wirft er symbolisch seinen Ehering in den See, um frei für Lia zu sein. Kurz darauf übergibt Werner den beiden den ungeöffneten Umschlag mit dem Testergebnis ... Michael gibt Florian das Antibiotikum zurück, aber bittet ihn eindringlich, dass sein Einlenken nicht an die Öffentlichkeit geraten darf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt fürchtet, dass sein Steuerbetrug doch nicht sicher ist. Als sein Magen unter dem Stress rebelliert, sieht die ahnungslose Ute nur einen Ausweg. Als Roberts Warnung vor dem Eindringling Wellen schlägt, sieht Theo sich gezwungen, die Wahrheit zu sagen, und erlebt eine Überraschung. Weil Easy und Ringo sich wegen des Nachnamens nicht einig werden, spielen sie den Ball weiter: Ihr zukünftiger Adoptivsohn Julius soll die Entscheidung treffen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie hat das Gefühl, in ihrem neuen Leben endlich angekommen zu sein. Ihre gute Arbeit im Social Media Bereich ist auch anderen aufgefallen. Derweil bietet Simone Moritz und Chiara einen Vertrag für ihr Konzept an. Die beiden können es kaum glauben und sind überglücklich. Nun scheint niemand sie mehr aufhalten zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als sich rausstellt, dass Lilly operiert werden muss, schlägt Nazan vor, die OP mit dem Roboter zu machen. Lilly ist mehr als skeptisch, auch weil ihr noch die Worte von Nazans Ex-Freund Thomas im Ohr sind, der von Problemen berichtet hat. Yvonne gibt sich stark und bittet Nina, sie weiter ganz normal zu behandeln. Auch wenn es Nina schwerfällt, verspricht sie es Yvonne und schlägt einen Frauenabend mit Katrin vor.