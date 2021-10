Das passiert heute in den Soaps

Florian fällt es in "Sturm der Liebe" schwer, Michael seinen Medikamentendiebstahl zu verschweigen. Bei "Alles was zählt" fällt Ina ein alter Liebesbrief von Chiara in die Hände und in "GZSZ" muss Erik entscheiden, ob er seine Kochshow weiterführen will.

07. Oktober 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Erik und Toni hoffen, dass Svenja auf die Bedingungen eingeht. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tatjana setzt Jens und Mona unter Druck, endlich eine Hochzeitslocation zu finden, aber das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Schließlich finden sie überraschend doch noch den perfekten Ort - Gunters Gut. Merle ist Feuer und Flamme über ihren Einstieg in die Politik. Doch dann kommt die Absage - die Partei will Merle nicht aufnehmen. Sie sucht Unterstützung bei Heiko, doch er lässt sie egoistisch im Stich und Merle steht allein da. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Florian fällt es schwer, Michael den Medikamentendiebstahl zu verschweigen. Daraufhin macht Maja ihm klar, dass Michael ihm die restlichen Medikamente wieder abnehmen muss, wenn er den Diebstahl zugibt. Doch gerade, als Florian die nächste Tablette einnehmen will, kommt Michael vorbei... Robert und Lia warten auf das Ergebnis des Gentests. Sie beschließen, auf Abstand zu bleiben, bis endgültig geklärt ist, ob sie Geschwister sind. Doch das fällt ihnen nicht leicht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika glaubt, ihre Gefühle für Paco abgehakt zu haben, bis sie unfreiwillig und hautnah sein Date mit einer anderen miterleben muss. Eva erkennt, dass Tobias ein böses Spiel mit ihr spielt. Ein verdienter Denkzettel, wie sogar Eva eingestehen muss. Sina ist gestresst, als die Praxis dank Conors Website-Fail zum Till-Dating-Zentrum wird. Till übernimmt den Telefondienst - mit unverhofftem Erfolg. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ina fällt ein alter Liebesbrief von Chiara in die Hände, den diese nie abgeschickt hat. Gibt es für sie beide doch noch eine Chance? Daniela und Leyla gelingt es, Isabelle von der Fällung des Baumes abzubringen. Darüber verpassen sie jedoch eine Nachricht von Marian. Maximilian bekommt seine anderthalb Millionen Euro von der Polizei zurück. Das eröffnet ihm auf einmal ganz neue Möglichkeiten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Svenja entschuldigt sich bei Erik, aber die Bedingungen werden sich nicht ändern. Er muss selbst entscheiden, ob er die Show weiterführt und so seinen Traum von der eigenen Kantine verwirklicht oder endgültig hinschmeißt. Während Emily ihren Nachmittag mit Kate verplant, sind Tuner und Nihat sauer, wie Emily sie reingelegt hat. Eine Strafe muss her. Die Jungs lassen Emily noch etwas auflaufen und gehen ihr dabei gehörig auf die Nerven.