Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" steht Hannes kurz davor, seine Ranch zu verlieren. Conor will seinem Vater in "Unter uns" helfen, eine Frau zu finden und bei "Alles was zählt" wagt sich Ina wieder ans Daten.

06. Oktober 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Hannes gesteht Maja, dass er sich in einer finanziellen Notlage befindet. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik motiviert seinen Patienten Rudi, den Traum vom Rollstuhl-Skaten nicht aufzugeben. Rudis einzige Bedingung: Hendrik muss beim Training dabei sein. Bei seinen Dienstplänen nicht einfach ... Merle stellt ihren Mitgliedsantrag bei den "Konkreten" und freut sich, mit Heiko politisch etwas zu bewegen. Zwischen den Beiden entspinnt sich eine Affäre. Bis Merle über Thomas von Heikos zweifelhaftem Ruf als manipulativer Opportunist erfährt und ihn zur Rede stellt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Hannes kommt mit schlechten Neuigkeiten aus Montana zurück: Er steht kurz davor, seine Ranch zu verlieren. Daraufhin erklärt sich Christoph bereit, in die Ranch zu investieren, sofern Ariane nichts davon erfährt. Doch als Hannes Maja davon erzählt, gratuliert diese ihm etwas zu laut. Ariane will Lias Haarprobe heimlich mit einer von Robert vertauschen. Allerdings gelingt es ihr nicht, den Hotelsafe zu öffnen, da Werner die Kombination geändert hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Conor will seinem Vater helfen, eine Frau zu finden. Er kreiert heimlich ein Dating-Profil, lädt es aber aus Versehen auf die falsche Website hoch. Tobias erkennt fassungslos, dass Eva Stinker einfach ausgetauscht hat. Das kann er so nicht stehenlassen. Nika will sich mit Straßenmusik von ihrem Liebeskummer ablenken. Sie provoziert ein Battle mit einem anderen Musiker, der sich als Profi entpuppt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ina wagt sich wieder ans Daten und lässt eine Flamme neu auflodern. Als Chiara ihre Zweifel an Inas Date äußert, wird sie von Ina zurechtgewiesen. Ina ahnt nicht, wie recht Chiara hat. Lucie holt Maximilian ins Boot, um sich gegen den windigen Anwalt Diaz und seine unverschämte Forderung zu wehren. Daniela ist amüsiert über Leylas Baumrettung, bis sie erfahren, dass der Baum weichen soll, weil Isabelle einen Parkplatz bauen will. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik fühlt sich unwohl bei einer Werbekampagne, die sein Knastimage ausschlachtet. Als seine Fotos dann für gewaltverherrlichende Scherze herhalten müssen, reicht es ihm. Nazan wagt sich an die OP mit dem Roboter, und prompt kommt es zu einem Zwischenfall, den Nazan aber meistern kann. Dennoch macht sie Degenhardt Druck, die Meldungen ernst zu nehmen. Doch zuerst freut sie sich über die gelungene OP und die Zeit mit ihren Freundinnen.