14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana fühlt sich durch Monas Spontan-Kauf der Bremer Manufaktur im Stich gelassen. Bis sie begreift: Mona will die "Lünewerkerinnen" nicht aufgeben, sondern die neue Firma aus Lüneburg leiten. Als David Ellen gesteht, dass er noch nicht heiraten will, ist sie gekränkt, kann sich aber mit dem Gedanken an eine gemeinsame Zukunft in Dublin trösten. David gibt sich Mühe Ellens Vorfreude zu teilen, muss sich schließlich aber eingestehen: Er will nicht nach Dublin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert und Lia wollen nicht wahrhaben, dass sie Geschwister sein sollen. Obwohl Lias Mutter Werner damals versichert hatte, dass er nicht der Vater sei, will dieser jeden Zweifel durch einen Vaterschaftstest ausräumen. Er und Lia geben Haarproben ab, die Werner in den Hotelsafe schließt, bevor er sie am nächsten Morgen zum Labor bringen will. Michael ist im Krankenhaus nicht bei der Sache: Er bekommt die Vorstellung nicht aus dem Kopf, dass Christoph Rosalie in Paris verführt haben könnte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva leiht Stinker heimlich aus und verliert ihn. Um nicht aufzufliegen, besorgt sie einen Doppelgänger, der sich als gefährlich entpuppt. Nika versucht, Pacos Rückzieher nach ihrem Kuss zu akzeptieren und sich mithilfe von Vivien auf eine andere, alte Liebe zu fokussieren. Corinna kann zwar verhindern, dass Matteo die Stadt verlässt, erkennt aber auch, dass sie radikale Entscheidungen treffen muss, um ihm zu helfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie ist entschlossen, Jennys Vertrauen gerecht zu werden. Als ein Anwalt behauptet, das Patent auf Tacla-Kosmetik zu haben, gerät sie unter Druck. Moritz missfällt Chiaras Freundschaft mit Ina. Die macht deutlich, dass er sich mit seinem egoistischen Verhalten selbst im Weg steht. Isabelle glaubt, Yannick mit ihren Launen vor den Kopf gestoßen zu haben. Zu ihrer Überraschung zeigt er ernsthaftes Interesse an ihr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach ihrem Wutausbruch kann sich Nazan wieder mit Lilly versöhnen. Doch bald ziehen neue Wolken auf: Eine OP mit dem Roboter steht an, und es kam bereits zu Schwierigkeiten mit dem Gerät. Nazan hat ein ungutes Gefühl, die OP durchzuziehen, doch Degenhardt setzt sie unter Druck. Erik startet mit seiner Kochshow voll durch. Und es lockt noch ein Angebot: Er muss sich entscheiden, ob er die Kantine im Start-Up-Tower übernehmen will.