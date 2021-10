Das passiert heute in den Soaps

Matteo fühlt sich in "Unter uns" von seinen Eltern verraten. Bei "Alles was zählt" führt ein Geschenk zu einem Missverständnis zwischen Ben und Kim. Später erhält Yvonne in "GZSZ" eine erschütternde Diagnose.

04. Oktober 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Yvonne erhält von ihrem Arzt Dr. Vancik eine niederschmetternde Diagnose. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mona überlegt, ob sie Werkstatt und Showroom kaufen soll. Sie springt über ihren Schatten und schlägt zu. Jens, Sara und erst recht Tatjana sind begeistert. Aber dann erhält Mona einen Anruf von dem Besitzer der Manufaktur in Bremen, die den Love-Seat fertigt. Merle sucht für die Umsetzung ihres Umwelt-Engagements eine etablierte Partei. Die Wahl fällt auf "Die Konkreten", mit deren attraktivem Pressereferenten Heiko Struckmeyer sich umgehend ein Flirt entspinnt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lia, Robert und Werner machen sich auf den Weg zu Lias Mutter, um deren Geburtstag zu feiern. Sie ahnen nicht, dass ihnen jemand ins Pflegeheim folgt. Am nächsten Tag findet Lia einen Brief, der sie zutiefst bestürzt. Nach ihrem Streit mit Michael zieht Rosalie vorübergehend zu den Sonnbichlers. Während Hildegard Rosalie ermuntert, noch einmal mit Michael zu sprechen, kann André diesen davon überzeugen, dass er etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Matteo fühlt sich von seinen Eltern verraten und will heimlich zurück auf die Malediven. Conor will ihn davon abhalten - mit einem riskanten Ansatz. Robert ist getroffen, dass Britta trotz seiner Einladung verreist ist. Angetrunken macht er ihr telefonisch eine Ansage, die allerdings nicht bei ihr landet. Ringo rettet im letzten Moment Easy, der so unverhofft einen außergewöhnlichen Geburtstag feiern kann. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als der Hass aus dem Netz in ihr reales Leben schwappt, bekommt es Chiara mit der Angst zu tun. Mit Inas Hilfe macht sie sich in einem Video Luft. Vor Nathalie gibt sich Isabelle entschieden, Yannicks Charme widerstehen zu wollen. Doch heimlich sucht sie seine Nähe. Ein Geschenk sorgt für ein Missverständnis zwischen Ben und Kim, auch wenn es eigentlich für jemand anderen gedacht war. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne will sich nach ihrem heftigen Schub keine allzu großen Sorgen machen und vor allem ihre Familie nicht beunruhigen. In der Hoffnung, das medikamentös lösen zu können, sucht sie ihren Arzt auf. Doch der hat eine niederschmetternde Diagnose für sie. Nazan erfährt, dass Felix zu einer Pressekonferenz im "Jeremias" eingeladen ist. Sunny redet ihr Mut zu. Doch dann erfährt Nazan, dass Felix nicht kommen wird - nie mehr. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de