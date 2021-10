Das passiert heute in den Soaps

Ben ist bei "Rote Rosen" sauer auf Ellen, die aus ihrem gemeinsamen Unternehmen aussteigen will. In "Unter uns" macht sich Ringo im Hubschrauber auf die Suche nach Easy und bei "Alles was zählt" schöpft Malu mit Hilfe ihrer Freunde wieder Hoffnung.

01. Oktober 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Ringo nutzt entschlossen jede Möglichkeit, um Easy zu finden. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tatjana und Paul haben endlich zueinander gefunden und wollen ihre Liebe in vollen Zügen genießen. Doch es ist wie verhext, ständig durchkreuzen irgendwelche Widrigkeiten diesen Wunsch. Zunächst ist Ben sauer, dass Ellen aus ihrem gemeinsamen Kochboxenunternehmen aussteigen will. Doch er merkt auch, dass er das Schrauben an alten Motorrädern vermisst. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Constanze bittet Maja um Bedenkzeit für die Entscheidung, das Antibiotikum aus Michaels Medikamentenschrank zu stehlen. Als sie kurz darauf mitbekommt, wie sehr Florians Herz immer noch an Maja hängt, lässt sie ihre Schwester weiter auf eine Antwort warten. Stattdessen bittet sie Erik um Hilfe. Nachdem sie nicht beim Bouleturnier gewonnen haben, fühlt sich André nicht mehr an sein Versprechen Gerry gegenüber gebunden. Warum sollte er ihm jetzt noch helfen, Shirins Herz zu erobern? 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Ringo sich im Hubschrauber auf die Suche nach Easy macht, wird Easy von einer vertrauten Erscheinung motiviert, über sich hinauszuwachsen. Benedikt opfert das lukrative Geschäft und besteht darauf, dass Ute seinen übergriffigen Geschäftspartner anzeigt. Er springt Ute zuliebe über seinen Schatten. Corinna schafft es, Matteo zum Lernen zu motivieren. Sie will ihn vom Druck der Schulbehörden abschirmen, doch das geht nach hinten los. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara glaubt den Shitstorm, der sich im Netz gegen ihr neues Video richtet, gebändigt zu haben, als der Hass ganz real wird. Die Zeit des Wartens hat Malu zermürbt, doch mit Hilfe der Freunde findet sie zur Hoffnung zurück. Mit Leylas Unterstützung macht Daniela aus den misslungenen Aufnahmen von Kim doch noch ein gelungenes Bewerbungsvideo. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz sieht seinem anstehenden Verfahren angespannt entgegen, zeigt sich aber entschlossen, die Konsequenzen zu akzeptieren. Doch das Strafmaß, das Gerner als akzeptabel ansieht, schockiert ihn. Als es zum Streit kommt, erleidet Yvonne durch den Stress einen Schub. Nach Philips Ansage ist Sunny platt. Während Philip fürchtet, es sich endgültig mit ihr verdorben zu haben, will Sunny ihn überraschen. Doch das klappt nicht so ganz. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de