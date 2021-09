Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" fährt Rosalie ohne Michaels Wissen nach Paris. Ringo kann Julius bei "Alles was zählt" nicht länger verheimlichen, dass Easy verschwunden ist. Bei "GZSZ" glaubt Sunny, dass Philip nur eine lockere Affäre will.

30. September 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Michael (l.) gesteht Robert, dass er nach Rosalies Abreise ein ungutes Gefühl hat. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David ist von Ellens Heiratsantrag derart überrumpelt, dass sein Jawort erst verzögert kommt, dann aber von Herzen. Ellen schmiedet sofort mit Sara Pläne für eine Hochzeit und ein neues Leben in Dublin. Hendrik engagiert sich sehr für seinen kleinen Rolli-Patienten Rudi und macht ihm Mut, seinen Traum zu leben: Rollstuhl-Skaten. Doch ausgerechnet Joe wirft Rudi an den Kopf, dass er nie ein echter Skater wird, weil er behindert ist. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja will Florians Entscheidung nicht einfach so hinnehmen. Daher versucht sie, Michael zu überzeugen, Florian das Medikament zu verabreichen, aber dieser lehnt ab. Doch dann kommt Maja auf eine Idee, bei der nur Constanze ihr helfen kann. Rosalie reist mit Christoph nach Paris, erzählt Michael aber, sie würde die Nacht bei einer Freundin verbringen. In Paris setzt Christoph alles daran, Rosalie zu verführen. Als Michael am nächsten Tag erfährt, dass Christoph zur selben Zeit weg war wie Rosalie, beginnt er, der Sache auf den Grund zu gehen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo kann Julius nicht länger verheimlichen, dass Easy verschwunden ist. Er will die Suche nicht aufgeben, doch Easy braucht zum Überleben ein Wunder. Ute springt als Benedikts Empfangsdame bei einem wichtigen Termin ein. Als Benedikt sich verspätet, wird sein Geschäftspartner zudringlich. Bambi fühlt sich von Eva abgezockt und will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Doch dann muss er bestürzt erkennen, dass Eva Amelies Vorbild ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela überredet Kim, sich wie Isabelle für den Preis für die Fashion-Powerfrau des Jahres zu bewerben. Jenny macht Maximilian entschieden deutlich, dass er sich aus der Arbeit im Zentrum heraushalten soll. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während Sunny glaubt, dass Philip nur an einer lockeren Affäre interessiert ist, merkt der, dass er sich emotional zu sehr engagiert. Um Schlimmeres zu verhindern, zieht er sich unter einem Vorwand zurück. Lilly bleibt trotzig bei ihrer Haltung: Nazan zeigt keine Loyalität, indem sie sich im Krankenhaus feiern lässt. Die WG leidet unter dem Streit und Lilly ist unglücklich. Aber selbst ein Schritt Richtung Versöhnung scheitert an beiden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de