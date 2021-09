Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" geraten Thomas und Johanna über eine alte Brosche in Streit. In "Alles was zählt" will eine Betrügerin dem Zentrum schaden. Emily wundert sich bei "GZSZ" über Kate, die plötzlich zu Geld gekommen ist.

29. September 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Emily ( r.) wundert sich, woher Kate plötzlich so viel Geld hat. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Thomas und Johanna geraten über eine alte Brosche in Streit. Zum Glück kann Mona ihnen vor Augen führen, dass ihr Band stärker ist als sie manchmal glauben. Während Ellen noch mit der Entscheidung für den interessanten Job im Ausland hadert, entschließt sich David kurzerhand mitzugehen. Im Überschwang der Gefühle macht Ellen David einen Heiratsantrag. Doch dem bleibt die Spucke weg und Ellen ohne Antwort! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Gerry ist erschüttert, als er von Christophs Manipulation gegenüber den Sonnbichlers beim Boulespiel erfährt. Daraufhin hält er Christoph in aller Öffentlichkeit eine moralische Standpauke. Erik ist fassungslos, dass Florian bei seiner Entscheidung bleibt, das Antibiotikum nicht anzunehmen. Währenddessen will Maja nicht zu ihrem Vorstellungsgespräch nach München fahren, solange sie nicht weiß, wie es mit Florian weitergeht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien und Tobias glauben, Julius beruhigt zu haben. Doch Julius merkt, dass da etwas nicht stimmt ...

Bambi hilft Eva kostenlos bei einer Panne. Als er Rechtsprobleme bekommt, hofft er ebenfalls auf einen Freundschaftsdienst. Tills aussichtsreiches Date platzt, weil Till zu Maja hält. Till nimmt es hin und genießt die Zeit mit Conor und Maja. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Die Arbeit im Krankenhaus und Zentrum macht Jenny zu schaffen, stellt sich aber als Segen heraus, als eine Betrügerin dem Zentrum schaden will. Kim und Ben freuen sich auf den Umzug. Allerdings gibt es vorher noch Differenzen zu überwinden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nazan lässt sich nicht anmerken, wie sehr Lilly sie verletzt hat. Allerdings kann sie sich nicht mehr über ihre Robotik-OP freuen, während Lilly damit hadert, Nazan ihren Erfolg nicht zu gönnen. Nach der OP kracht es. Emily stellt Kate eine Belohnung in Aussicht, wenn sie ihr bei einer Promo-Aktion hilft. Doch Kate ist faul und verschafft sich lieber auf andere Art mehr Taschengeld. Misstrauisch untersucht Emily Kates plötzlichen Geldsegen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de