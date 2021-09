Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" droht Hendrik, Sascha anzuzeigen. Julius macht in "Unter uns" Druck, weil er endlich mit Easy sprechen will. Bei "Alles was zählt" geht Nathalie für Maximilian ein großes Risiko ein.

28. September 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Nathalie (l.) ist bewusst, dass sie für Maximilians Freiheit vielleicht einen hohen Preis zahlt. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik droht, Sascha anzuzeigen, der auf Joe losgegangen ist. Aber Sascha bleibt verschwunden. Hendrik, Britta und Lilly kümmern sich indessen um den verstörten Joe, der glaubt, er sei angegriffen worden, weil er schwarz ist. Ein Jobangebot für Ellen stellt sich als Riesenchance heraus, doch sie müsste dafür nach Dublin. Aber sie scheut eine Fernbeziehung mit David. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik erfährt, dass Florian in der Placebo-Gruppe für das Antibiotikum gelandet ist. Kurzerhand setzt Hannes Professor Berthold unter Druck, sodass Florian doch noch in die Antibiotikum-Gruppe eingeteilt wird. Um Rosalie zu beeindrucken, bittet Christoph Alfons und Hildegard um ein weiteres Bouleprobespiel. Allerdings verlangt er, dass die beiden absichtlich schlecht spielen, damit Rosalie und er gewinnen. Als sie tatsächlich siegen, macht Christoph Rosalie im Überschwang der Gefühle einen fragwürdigen Vorschlag. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Julius macht Druck, weil er endlich mit Easy sprechen will. Tobias bastelt aus Easys Moderationen eine Sprachnachricht und haut sich so selbst um. Dank Monika hat Till ein Date mit einer richtig coolen Frau, doch dann muss er sich kurzfristig um Maja kümmern. Corinna und Chris sind entsetzt, als sie herausfinden, dass Matteo seit Wochen mit gefälschtem Attest die Schule schwänzt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie ist bewusst, dass sie für Maximilians Freiheit vielleicht einen hohen Preis zahlt. In der Zeit des Bangens wird sie von ihren Freunden unterstützt. Als Lucie Ina offenbart, dass sie schon länger wusste, dass sich zwischen Chiara und Moritz was anbahnt, geraten die Schwestern in Streit. Isabelle ist es unangenehm, vor Yannick Schwäche gezeigt zu haben. Um ihn auf Abstand zu halten, fährt sie ihre Krallen aus - was er durchschaut. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lillys Bewerbung zerschlägt sich, weil Degenhardt sie torpediert. Zwar zeigt sich Nazan solidarisch, aber als kurz darauf ein Interview mit Nazan und ihrem Chefarzt erscheint, stößt das Lilly trotzdem sauer auf. John und Emily haben eine Autopanne. Emily sieht darin ein Zeichen des Universums. John sieht das naturgemäß anders und ruft Philip zur Hilfe. Als dessen Starthilfe gleich beide Autos lahmlegt, bricht sich Johns ganzer Frust Bahn. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de