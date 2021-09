Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" wird Carla wird von Erinnerungen an Gregor eingeholt. Constanze macht Florian in "Sturm der Liebe" einen Heiratsantrag. Bei "GZSZ" kommen Gerner und Yvonne mit schlechten Nachrichten aus Rom zurück.

24. September 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Maja macht Florian spontan einen Heiratsantrag. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla wird von Erinnerungen an Gregor und seinen Heiratsantrag in Paris eingeholt, als Gunter ihr nahelegt, Gregor für tot erklären zu lassen. Empört unterstellt Carla ihm egoistische Gründe, nämlich den Wunsch, das Hotel zurück zu kaufen. Merle, Hannes und Dörte sind positiv überrascht, als die Stadt in Sachen Pop-Up-Radweg schnell Nägel mit Köpfen macht. Aber die Markierung ist kaum erkennbar. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Trotz anfänglicher Zweifel lässt sich Florian von Constanzes Vorhaben überzeugen. Maja hofft währenddessen, doch noch eine Chance mit Florian zu bekommen, wenn dieser wieder gesund wird. Doch dann erfährt sie, welche Register Constanze zieht, um die knausrige Baronin von Zweigen zum Spenden zu bewegen. Robert und Ariane gelingt es, aus dem Wald herauszufinden. Lia ist überglücklich, dass Robert zurück ist, doch die beiden geraten bereits nach kurzer Zeit in einen Streit über Arianes Rolle bei der Entführung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Überraschend endet Nikas Bewährung frühzeitig. Bei der Feier ihrer Freiheit gibt Nika impulsiv ihren Gefühlen nach und küsst Paco. Chris nutzt ein Date, um nicht für die Berufsschule lernen zu müssen. Doch Corinna verwandelt das Date in eine besondere Nachhilfe. "Wird schon gut gehen" ist das Motto, mit dem Benedikt sein schlechtes Gewissen gegenüber Ringo abschüttelt und wieder nach vorne blickt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Moritz' und Chiaras Plan, den Eissport zu revolutionieren, erfährt einen herben Rückschlag. Doch so schnell geben sie nicht auf. Danielas Exkurs in die romantische Lyrik scheitert zwar, aber für Marians Liebe muss sie nur sie selbst sein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner und Yvonne kommen mit schlechten Nachrichten aus Rom zurück. Doch Laura gelingt es, ihre Mutter mit einer Website für ihre Physiopraxis aufzumuntern, woraufhin Yvonne spontan eine Eröffnungsparty organisiert. Erik führt ein Kamerateam durch seine alte Hood, erzählt von seiner rauen Kindheit und Jugend, bis Svenja ihn mit unangenehmen Punkten seines Lebens konfrontiert. Erik reagiert vor der Kamera überrumpelt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de