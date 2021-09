Tatjana lässt sich bei "Rote Rosen" auf einen Tanz mit Paul ein und bei "Unter uns" will Benedikt Huber Bau ohne Tills eigennützige Hilfe retten. Später sucht Nihat im "GZSZ"-Spinoff "Nihat - Alles auf Anfang" seine Mutter im Hamburger Rotlichtviertel.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana lässt sich auf einen Tanz mit Paul ein, beide genießen die wenigen Minuten nah beieinander. Da holt der Verdacht Tatjana von der Tanzfläche, dass Sascha aus Wut eine Mülltonne angesteckt hat. Tatjanas ganze Sorge gilt fortan dem Sohn. Amelie wurmt das magere Feedback, das ihr der Tanzmarathon einbringt. In ihren Augen ist das alles Carlas Schuld. Doch es kommt noch dicker: Der Gentlemen`s Club schmeißt sie hochkant raus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lia taucht aufgelöst bei Werner auf und befürchtet, dass Robert und Ariane entführt wurden. Währenddessen wachen die beiden gefesselt in einem Verschlag mitten im Wald auf. Als Maja erfährt, dass Florian und Constanze bereits eine Nacht miteinander verbracht haben, begreift sie, dass Florian einfach nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Dieser erkennt, dass seine Strategie funktioniert und versucht, sie tapfer weiter durchzuziehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt will Huber Bau um jeden Preis ohne Tills eigennützige Hilfe retten. Auch wenn er dafür dubiose Kontakte nutzen muss. Vivien kann sich nicht erklären, warum Stinker plötzlich ständig in der Praxis auftaucht, bis Stinker ein Geheimnis lüftet. Britta ist verletzt, als Robert verreist, ohne sich von ihr zu verabschieden. Sie beschließt, es ihm heimzuzahlen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle kann beim besten Willen nicht akzeptieren, dass ausgerechnet Yannick eine gewisse Faszination auf sie ausübt. Doch der Herzfrequenzmesser ihrer Fitness-Uhr lässt sich nicht täuschen und verrät ihre wahren Gefühle.

19:40 Uhr, RTL: Nihat - Alles auf Anfang

Ein fast lebloser Nihat wird aus dem Wasser am Hamburger Hafen gezogen. Aber was ist ihm auf der Suche nach seiner Mutter passiert? Wenige Tage zuvor: Nihat sitzt nervös am Tresen der Kultkneipe Cherry Palace. Wenige Blocks entfernt rennt zeitgleich Liz mit einem Rucksack voll geklautem Kokain um ihr Leben und rettet sich ins Cherry Palace. Das Abenteuer beginnt, als Nihat erfährt, dass die junge Tänzerin seine Halbschwester ist .