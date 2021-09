Das passiert heute in den Soaps

André macht Gerry in "Sturm der Liebe" ein Versprechen. Bei "Alles was zählt" erhält Justus eine schlechte Nachricht und in "GZSZ" wird Nihat von Erinnerungen an seine Mutter eingeholt.

20. September 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Malu legt Justus nahe, offen auf die Mitarbeiter zuzugehen. © TVNOW / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ganz Lüneburg ist im Tanzmarathon-Fieber: Amelie akzeptiert notgedrungen Carlas Bedingung und verspricht, sich nicht bei der Veranstaltung blicken zu lassen. Der Marathon ist somit gerettet und kann im "Carlas" stattfinden. Hendrik springt als Moderator für Amelie ein. Nachdem er erfährt, dass Britta durchaus mit ihm tanzen würde, gibt Hendrik die Moderationskärtchen weiter an: Werner. Der nun wiederum eine Vertretung für seinen Laden braucht: Hannes. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe André organisiert ein Boule-Probespiel gegen Michael und Shirin, bei dem sich Gerry absichtlich schlecht anstellt, damit Shirin gewinnt. Um sicherzugehen, dass so etwas nicht im Turnier passiert, versichert André Gerry, dass er ihm helfen wird, bei Shirin zu landen. Ariane ärgert sich, dass ihr Plan mit Patrick gescheitert ist. Daher beschließt sie, härtere Geschütze aufzufahren. Als sie an eine alte Geschichte erinnert wird, kommt sie auf eine Idee, bei der Erik sie unterstützen soll. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien bemüht sich, Julius ein gutes Zuhause zu bieten. Doch der will lieber in seinen eigenen vier Wänden bleiben. Keine gute Idee. Nika kann vor Cecilia nicht verbergen, dass sie etwas für Paco empfindet. Von dieser ermutigt wagt Nika einen mutigen Schritt. Monika und Jakob reden bei ihrem Sexproblem dermaßen aneinander vorbei, dass sie sich impulsiv trennen. Während Benedikt dies begrüßt, beginnt Jakob zu hadern. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Dank Malu kann Justus im Zentrum wieder Fuß fassen. Gerade als er glaubt, es gehe bergauf, erhält er eine Nachricht. Leyla hofft vergeblich, dass sich der Brandschaden in Grenzen hält. Doch das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihat ist es egal, was ihm seine Familie im Brief zu sagen hat. Obwohl er so tut, als ob es ihn kalt ließe, holen ihn Erinnerungen an die Suche nach seiner Mutter ein. Soll er ihn doch öffnen? Lauras Appell lässt Moritz nicht kalt. Er bleibt die Nacht daheim. Am Tag darauf erfährt er, dass Fabio und die Jungs genau in jener Nacht in Gefahr geraten sind. Er hat das Gefühl, sie im Stich gelassen zu haben. Andererseits sorgt er sich auch um Yvonne. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de