In "Sturm der Liebe " sieht Florian für Maja und sich keine Zukunft mehr. Chris kämpft bei "Unter uns" um die Zukunft seiner Bäckerei und in "GZSZ" beendet Erik seine kurze Showkarriere.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle und Dörte ändern ihre Taktik im Kampf für eine autofreie Innenstadt. Sie wollen sich nun für Pop-Up-Radwege einsetzen. Thomas warnt, dass sie sich auf langwierige bürokratische Prozesse einstellen müssen - so gar nicht Merles Ding. Sara ist außer sich, weil Simon und David Hannes' tibetanisches Musikinstrument zerstört haben. Hannes reagiert gelassen, ist aber eher ungewohnt kurz angebunden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja kann sich nicht mehr länger vor der Wahrheit verschließen: Sie liebt Florian und nicht Hannes. Währenddessen muss sich Florian von Erik anhören, wie riskant es wäre, wieder mit Maja zusammen zu sein. Florian nimmt sich die Worte zu Herzen und macht Maja klar, dass er keine gemeinsame Zukunft sieht. Um die Belegschaft zu besserer Zusammenarbeit zu animieren, bittet Christoph Alfons, ein Bouleturnier zu organisieren. Damit alles fair abläuft, entschließt sich Alfons, die Zweierteams zufällig auszulosen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo muss befürchten, dass Easy tot ist. Als er beschließt, selbst nach Marokko zu fliegen, um Easy zu suchen, hat er nicht mit Benedikt gerechnet. Chris will nicht hinnehmen, dass der Skandal um das Supermarktbrot die Konditorei zerstört. Mit dem Rückhalt seiner Familie kämpft er um deren guten Ruf. Trotz Widrigkeiten hält Bambi an seiner Überraschung für Sina fest und kürt diese notgedrungen mit einem geklauten Liebesgeständnis.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny will auf keinen Fall ins Zentrum zurückkehren und schlägt Simones Bitte aus. Doch Justus und die Sorge um Richard lassen ihr keine andere Wahl.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz geht es besser, was er vor allem Fabio und dessen Freunden verdankt. Aber auch bei Tuner will er sich bedanken, der sich freut, dass Moritz scheinbar auf gutem Wege ist. Bis Moritz überreagiert, als Emily von Marcel frauenfeindlich angemacht wird. Erik versucht, Svenja umzustimmen. Enttäuscht akzeptiert er, dass seine kurze Karriere im Showbusiness vorbei ist. Aber er will mit Würde gehen und wendet sich mit einer Beichte an seine Fans.