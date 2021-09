In "Sturm der Liebe" steht Lia plötzlich einem ehemaligen Lover gegenüber. Luke verprügelt in "Unter uns" seinen ehemaligen Bewährungshelfer und bei "GZSZ" feiert Moritz seit langem einmal wieder ausgelassen.

"Unter uns": Lukes (r.) Aggression entlädt sich folgenschwer an Nikas ehemaligem Bewährungshelfer Popovic.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona ärgert sich noch über die Absage der Manufaktur Gröning, als plötzlich der Senior-Chef in ihrer Tür steht. Als David und Ellen sich auf ein Boule-Turnier mit Dörte und Gunter einlassen, wird klar: Dörte und Gunter ticken ähnlich. Amelie ertappt Carla und Britta in ihrer Wohnung. Britta erfindet eine Ausrede, aber Amelie wird misstrauisch. Carla findet es unerträglich, wie Amelie sich im Gentlemen's Club zur Wohltäterin stilisiert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lia steht bei einem Spaziergang plötzlich ihrer ehemaligen Affäre Patrick Krieger gegenüber, der sie zurückerobern will. Sie stellt sofort klar, dass sie glücklich vergeben ist. Robert vermutet, dass Patrick über Lia einen Job im Hotel bekommen will und gibt ihm zu verstehen, dass er das vergessen kann. Hannes stellt Florian wegen seines Wunsches zur Rede, doch Florian spielt die Sache herunter. Dennoch will Hannes Maja zum Dreh von Florians Video für die Spendengala begleiten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach einem Zerwürfnis mit Paco und Nika weiß Luke nicht, wohin mit seiner Wut. Er verliert vollkommen die Kontrolle über sich. Ringo ist erleichtert, als sich Easys neuerliche Verspätung relativ einfach erklären lässt. Doch dann überkommt ihn ganz plötzlich das unbestimmte Gefühl, dass sich Easy in Gefahr befindet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während die Steinkamps aufatmen können, wird Justus durch seine Schuldgefühle zu einer extremen Entscheidung getrieben. Währenddessen steht die Situation bei den Entführungsopfern auf der Kippe - wird die Rettung noch rechtzeitig kommen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz folgt Fabios Einladung zur "Rainbow Watch". Der Abend verläuft ohne Vorfälle und Moritz feiert seit langem mal wieder ausgelassen. So findet er auch endlich die Kraft, Yvonne eine Stütze zu sein. Eriks Stern leuchtet hell. Die Aufzeichnung für seine Show steht an, die Fans stürmen das Mauerwerk und entern seinen Social-Media-Kanal. Dass Erik eine Freundin hat, kommt weniger gut an, und Svenja macht ihm nochmal klar: Image ist alles.