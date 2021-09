Das passiert heute in den Soaps

Clara beendet in "Rote Rosen" ihr Affäre mit Paul. Bei "Alles was zählt" versucht Marian, Leyla und Deniz wieder miteinander zu versöhnen. In "GZSZ" kommt es zwischen Sunny und Philip zu einem verkrampften Flirt.

07. September 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Carla und Paul beenden einvernehmlich ihre Affäre. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla beendet durch die Trauer über Gregors Tod die Affäre mit Paul. Sie ist ihm dankbar, dass er ihr weiterhin als Freund zur Seite steht. Auch Amelie steht Carla zur Seite, als eine Trauerfeier für Gregor im Gentlemen's Club geplant ist. Tatjana hat Streit mit Mona und versucht, die Beziehung zu Andreas umso mehr zu genießen, was ihr aber angesichts Andreas' besitzergreifender Art nicht ganz leichtfällt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Da Erik sich weigert, bei Arianes Intrige mitzuspielen, nimmt sie die Sache selbst in die Hand und trennt sich zum Schein von Erik. Robert entdeckt die gespielt verzweifelte Ariane und tröstet sie. Selina kann sich eine abfällige Bemerkung zu Christophs und Rosalies Whisky-Auktion nicht verkneifen und Christoph sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie noch Gefühle für ihn hat. Auch Michael ist irritiert, als er erfährt, dass Rosalie und Christoph nach der Auktion noch gemeinsam in einer schicken Bar in München waren. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris ist entsetzt, dass der Supermarkt das Brot mit dem bedenklichen Konservierungsstoff im Verkauf lässt. Für die Brüder beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn es geht um Leben und Tod. Trotz Sorge um Britta entscheidet Robert sich, dass eine Freundschaft besser für sie beide ist. Das will Britta aber nicht einfach hinnehmen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone und Richard sehen sich durch Justus' Verhalten zu einem schweren Schritt genötigt. Marian setzt derweil alles daran, Leyla und Deniz wieder miteinander zu versöhnen. Finn und Malu versuchen unterdessen, die letzten Stunden vor Finns Abreise nach Afrika gemeinsam zu genießen, doch das ist gar nicht so einfach. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne will dem Zwischenfall nicht zu viel Bedeutung beimessen, vereinbart aber zur Sicherheit einen Kontrolltermin. Gerner verspricht, dass er sie unterstützen wird. Yvonne rührt seine Fürsorge, dennoch möchte sie sich auf ihre Praxiseröffnung konzentrieren. Sunny und Philip treffen sich zum Essen. Die Stimmung ist entspannt, und sie lernen sich immer besser kennen. Als es jedoch ans Flirten geht, wird es krampfig zwischen den beiden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de