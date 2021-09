Carla reagiert bei "Rote Rosen" schockiert auf die Nachricht von Gregors mutmaßlichem Tod. In "Unter uns" macht Nika Paco im Alkoholrausch ein Geständnis. Bei "GZSZ" sieht sich Moritz online mit Hate-Kommentaren konfrontiert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Obwohl sich Andreas sehr um Tatjana bemüht, schweifen ihre Gedanken immer wieder zu Paul ab. Mona spürt, dass es noch eine Verbindung zwischen den beiden gibt, und sagt frustriert, dass Paul und Tatjana das bessere Paar gewesen wären. Carla reagiert schockiert auf die Nachricht von Gregors mutmaßlichem Tod. Als Gunter ihr besorgt Hilfe anbietet, stellt sie klar: Gregor ist für sie erst tot, wenn es einen Beweis gibt!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Michael von Rosalies Schulden bei Christoph erfährt, will er diese sofort begleichen. Zwar bewahrt Christoph gegenüber Michael Stillschweigen über den Grund der Schulden, doch Rosalie fühlt sich durch ihren Freund gedemütigt und es kommt zum Streit. Maja und Hannes setzen alle Hebel in Bewegung, um Professor Berthold zu finden und ihn zu bitten, sein vielversprechendes Forschungsprojekt weiterzuführen. Tatsächlich kann Hannes Professor Berthold kurz darauf ausfindig machen, doch als er ihn kontaktiert, macht dieser Hannes keine Hoffnung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta tut was für die Figur und versucht, schmackhaften Verführungen zu widerstehen. Das leckere Weigelbrot ist stärker und haut sie von den Beinen. Vivien will nicht ohne Ringe Ja sagen. Zurück in der Schillerallee bekommen Tobias und Vivien mit, wie sehr sich ihre Freunde auf ihre Hochzeit freuen. Nika ist gerührt, als sie dank Paco juristische Unterstützung von Eva bekommt. Befreit feiert sie auf dem Polterabend und trinkt zu viel.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus sieht sich von Richard unter Druck gesetzt. Er hat das unangenehme Gefühl, in der Falle zu sitzen - bis er herausbekommt, wo Bastian steckt. Lucie kann Moritz und Chiara ihren One-Night-Stand beim besten Willen nicht verzeihen. Sie schließt mit beiden hart ab - und will Ina davor beschützen, ebenfalls verletzt zu werden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während einer heißen Diskussion über das beste Konzept für den Concept Store vergessen Lilly und Nihat die Zeit. Als Emily mit dem Redakteur erscheint, finden sie zwischen den Ausstellungsstücken auch den nackten Nihat. Gewalt mit Gegengewalt zu begegnen, ist nicht Moritz' Art, auch wenn Fabio betont, dass er sich nur schützen will. Als Moritz sich online mit Hate-Kommentaren konfrontiert sieht, überdenkt er seine Meinung noch mal.