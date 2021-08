Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" misslingt Vivien ein Beauty-Experiment. Aus Frust über Ina tröstet sich Chiara in "Alles was zählt" mit einem One-Night-Stand. Bei "GZSZ" lässt sich Johanna von Gerner zu einer Shoppingtour überreden... "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" entfallen.

27. August 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Viviens Beauty-Experiment hat katastrophale Konsequenzen. © TVNOW / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris und Corinna hatten lange keine Zweisamkeit mehr. Als sie das mit ihrem gewohnten Flirt-Ritual ändern wollen, rückt allerdings die Polizei an. Vivien lässt sich hinreißen, Ringos Beauty-Geheimnis zu testen. Mit fatalem Ergebnis. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara trifft es, als Ina den Kuss abbricht und kleinredet. Statt offen zuzugeben, dass sie von Inas Verhalten verletzt ist, tröstet sie sich mit einem One-Night-Stand. Im Trainingseifer vergisst Leyla vollkommen, für einen Berufsschultest zu lernen. Dabei kann sie sich wirklich nicht erlauben, eine schlechte Note zu bekommen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna lässt sich von Gerner zu einer kleinen Shoppingtour überreden. Doch dann erhält Gerner niederschmetternde Neuigkeiten von der Polizei. Moritz gesteht Yvonne, was in den letzten Wochen passiert ist - und kann sie im gleichen Moment beruhigen: Dank seiner Anzeige konnten seine Angreifer festgenommen werden, der Albtraum hat für ihn ein Ende. Wirklich?