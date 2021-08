Das passiert heute in den Soaps

Dörte sucht bei "Rote Rosen" endlich die Aussprache mit Jens. In "Unter uns" läuft Easy Gefahr, seinen Flieger nach Hawaii zu verpassen und in "Alles was zählt" will Lucie sich mit Arbeit von ihrem Liebeskummer ablenken.

26. August 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Lucie tut es gut, mal nicht an Moritz zu denken. © TVNOW / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jens muss seinen Ärger über das Verhalten seiner Mutter Dörte erst mal verdauen. Schließlich ist es Merle, die Dörte dazu bringt, mit ihrem Sohn die Aussprache zu suchen. Sara, David und Simon sind fest entschlossen, Ellens Hochschulabschluss gebührend zu feiern. Weil es verschiedene Meinungen gibt, wie man das anpacken sollte, entwickelt sich der Tag chaotisch und endet mit einer Challenge. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alfons und Hildegard wollen Gerry für seine gute Arbeit am beschädigten Dach belohnen. Dieser wünscht sich aber ausgerechnet eine Radtour mit seinem Schwarm Shirin. Daraufhin spricht Alfons sie vorsichtig darauf an, ob sie ihm den Gefallen tun könnte. Maja tut es leid, dass sie Florian so angegangen ist, dennoch will sie weiterhin auf Abstand zu ihm bleiben. Währenddessen hat Florian weiter mit den Symptomen seiner Infektion zu kämpfen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nachdem Tobias befreit wurde, wartet auch schon die nächste Katastrophe: Denn Easy läuft Gefahr, seinen Flieger nach Hawaii zu verpassen. Chris' eigenmächtige geschäftliche Entscheidung bezüglich der Konservierungsstoffe im Weigel-Brot für die Supermarktkette droht, das brüderliche Verhältnis zu Till zu zerstören. Das wollen beide jedoch nicht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ina, die sich die Schuld an der Trennung von Lucie und Moritz gibt, wehrt Chiaras Aufmunterungsversuche ab. Doch Chiara bleibt dran. Lucie will sich mit Arbeit von ihrem Liebeskummer ablenken. Aber Marie hat sich in den Kopf gesetzt, für sie da zu sein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Obwohl die Kochshow gut läuft, muss Leon verletzende Kommentare über sich ergehen lassen. Sein Frust wächst, bis er sich schließlich zu einer ziemlich üblen Aktion hinreißen lässt, die ausgerechnet Nina beobachtet. Jonas weiß, dass er zu weit gegangen ist. Sofort bittet er seine Mutter um Verzeihung, die bereit ist, seine Entschuldigung anzunehmen. Nur Lilly bleibt Jonas gegenüber unversöhnlich. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de