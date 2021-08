Das passiert heute in den Soaps

Tatjana gibt Andreas in "Rote Rosen" eine zweite Chance. In "Sturm der Liebe" bekommt Florian plötzlich hohes Fieber. Lucie sucht in "Alles was zählt" verzweifelt eine Bleibe.

23. August 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Andreas ist glücklich, als Tatjana ihm eine zweite Chance gibt. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Zwischen Tatjana und Andreas knistert es so sehr, dass die beiden tatsächlich miteinander im Bett landen. Tatjana weiß eigentlich: Das war falsch. Aber sie bekommt Zweifel, weil sie sieht, wie sehr Sascha sich die Familie zurückwünscht. Hendrik ist fest entschlossen, seinen Plan zur Finanzierung einer neuen Krankenpflegerstelle durchzuziehen. Aber erst als Britta über ihren Schatten springt und heimlich eingreift, wird sein Plan zum Erfolg. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja sieht ein, dass Hannes' Investment eine kluge Geschäftsentscheidung ist und erst in zweiter Linie etwas mit ihr zu tun hat. Später erfährt sie, dass Florian seine Hand wieder bewegen kann. Doch als sich die beiden zufällig im Wald treffen, bekommt Florian plötzlich hohes Fieber. Alfons befürchtet, dass sein notdürftig geflicktes Dach das aufkommende Unwetter nicht überstehen wird. Er vermutet, dass Hildegard und er sich noch zusätzlich einen Wasserschaden einhandeln könnten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Britta von Ringos Intrige erfährt, hofft sie vergeblich auf eine Versöhnung mit Robert. Luke alarmiert mit seinem Verhalten nicht nur Sina. Als Paco dem Schmerzmitteldoping auf die Schliche kommt, stellt er Luke vor eine Entscheidung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim und Isabelle müssen feststellen, dass sie sich das Prunkwerk auch zu einem günstigeren Preis nicht leisten können. Sollen sie sich zusammentun? Lucie weiß nicht, wo sie wohnen soll. Als Yannick sie bittet, wieder in die WG zu kommen, lässt sie sich darauf ein. Simone kanzelt die Bemühungen des Trainerstabs ab, aber Malu bleibt dran und entwickelt eine Idee, um mehr Menschen für das Eis zu begeistern. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik kommt beim Publikum gut an. Auch Toni wird Zeuge davon, dass Erik vor allem weibliche Fans gewinnen konnte. Sie ist stolz auf ihren Freund. Erik genießt die Aufmerksamkeit, doch für ihn ist klar, dass nach einer Staffel Schluss ist. Yvonne kann es kaum erwarten, ihre eigene Praxis zu eröffnen. Als ihr während der Autofahrt aber erneut die Sicht verschwimmt, kann sie ihre Unsicherheit vor Laura nicht mehr verbergen.