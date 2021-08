Bei "Rote Rosen" macht Dörte Mona ein Geständnis. Hannes bietet Maja in "Sturm der Liebe" seine Hilfe an, als die Pferde von Gut Thalheim verkauft werden sollen. Bei "Unter uns" schluckt Luke indessen heimlich Schmerzmittel.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jens fragt sich, wie lange seine Mutter Dörte zu Besuch bleiben will. Als er bei ihr nachhakt, reagiert sie gereizt und empfindlich. Erst als Mona mit ihr spricht, platzt plötzlich die Bombe und Dörte gesteht, dass Jens' Vater Norbert sie nach über 50 Jahren Ehe verlassen hat. Andreas ist der Erste, dem Tatjana von der neuen Zweisitzer-Idee erzählt. Er ist begeistert und spinnt die Idee gleich weiter. Mona findet allerdings, er soll sich nicht so aufdrängen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Selinas und Majas Pferde von Gut Thalheim sollen verkauft werden, doch den beiden fehlt das Geld, um sie an den "Fürstenhof" zu holen. Obwohl Hannes genug Geld hätte, möchte Maja ihn nicht fragen, da sie sich ihm nicht verpflichtet fühlen will. Als Hannes davon erfährt, bietet er ihr von sich aus an, alles zu bezahlen. Rafael Gómez, der Hotelunternehmer, dessen Hotels Christoph begutachtet hat, taucht am "Fürstenhof" auf. An der Bar trifft er direkt auf Rosalie, eine alte Bekannte, für die er schon lange schwärmt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Monika erkennt, dass sie keine Männer braucht, um glücklich zu sein. Dummerweise braucht sie genau jetzt aber unbedingt Hilfe. Luke schluckt heimlich Schmerzmittel, um für das Mud-Race trotz Verletzung fit zu sein. Doch die Rechnung hat er ohne Sina gemacht. Easy und Ringo durchleben nach Julius' Verschwinden eine Nacht voller Sorgen, die aber auch zeigt, was wirklich wichtig ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie und Moritz müssen einsehen, dass sie keine gemeinsame Zukunft haben. In seiner Verzweiflung macht Moritz Lucies Schwester Ina dafür verantwortlich. Kim gerät unter Druck, als Justus das Prunkwerk auf der Stelle verkaufen will. Um Zeit zu gewinnen, muss sie Isabelle ins Boot holen. Beim BDE macht man sich Sorgen um die Popularität des Eislaufsports. Simone fühlt sich berufen, eine Lösung zu finden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura beauftragt einen Experten, das Handy nach Beweisen zu durchforsten, doch dieser findet nichts. Während Laura und Tuner hoffen, dass Moritz jetzt nicht aufgibt, ist der wieder auf sein Dilemma zurückgeworfen. Johanna leidet scheinbar immer noch unter ihrem Liebeskummer. An Katrins Geburtstag reißt Johanna sich zusammen, bis sie einen Anruf erhält. Johanna entzieht sich unter einem Vorwand, doch Sunny hat das Gefühl, dass mehr dahintersteckt.