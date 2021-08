Das passiert heute in den Soaps

Jens bekommt in "Rote Rosen" unerwartet einen Termin für seine erste Therapiesitzung. Bei "Unter uns" geben Sina und Bambi den Plan einer Doppelhochzeit auf. Später gerät Justus bei "Alles was zählt" durch ein Ultimatum von Richard in Zeitnot.

19. August 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Justus (l.) erklärt Bastian, dass er Zeit braucht, um Richard von seiner Unschuld zu überzeugen. © TVNOW / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jens bekommt unerwartet einen Termin für seine erste Therapiesitzung und zeigt sich zu seiner eigenen Überraschung vom therapeutischen Ansatz überzeugt. Britta und Hendrik kommen aus ihrer andauernden Rivalität im Klinikalltag nicht heraus. Nach einer ehrlichen Aussprache sieht es nach Frieden aus, bis sich Britta von ihrem Ex übel hintergangen fühlt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Unter dem Druck, einen zweiten Stern zu erhalten, lässt André seine Laune am Küchenpersonal aus. Um ihm ein Erfolgserlebnis zu verschaffen, wollen Alfons und Hildegard eine Versicherung bei ihm abschließen. Da Gerry länger in Bichlheim bleiben wird, ist Max auf der Suche nach einer Beschäftigung für seinen Bruder. Währenddessen findet Gerry großen Spaß dabei, Erik zu helfen, der Florian bei seinen Aufgaben im Wald vertritt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Monika wird von Danny unter Druck gesetzt, ihm bei seinem Coup zu helfen. Als sie herausfindet, dass Jakob Danny schnappen will, trifft sie eine Entscheidung. Easy und Ringo sind so sehr mit ihrem Streit um Ringos Intrige beschäftigt, dass sie zu spät dessen Konsequenzen erkennen. Ihre Trauung durch Amelie war für Sina und Bambi so schön, dass sie keinen Sinn mehr in der Doppelhochzeit sehen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus versucht, zu beweisen, dass Georg hinter dem verschwundenen Geld steckt, doch dann stellt ihm Richard ein hartes Ultimatum. Lucie will sich nicht zwischen Ina und Moritz entscheiden müssen. Für sie gibt es nur einen Ausweg. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz beschließt, gegen seine Peiniger vorzugehen, aber er hat keine Beweise. Zusammen mit Laura und Tuner fasst er einen Plan. Doch als es darauf ankommt, schafft es Moritz nicht, seinem Peiniger gegenüberzutreten. Aufgeregt sieht Leon seiner ersten Live-Kochshow entgegen. Als er wegen Nina zunehmend unter Zeitdruck gerät, hat er Mühe, seine Wut und Svenjas Ungeduld in Zaum zu halten. Die Pechsträhne reißt nicht ab: Leon verpasst seine Show.