Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" bekommt Florian plötzlich Schmerzen in seiner rechten Hand. Nika erteilt ihrem Bewährungshelfer in "Unter uns" eine Absage. Bei "GZSZ" wird Lilly von Prof. Dr. Degenhardt gekündigt.

18. August 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Lilly (l.) steht nach der Kündigung völlig neben sich. © TVNOW / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla ist in Sorge um Gregor: Noch immer gibt es kein Lebenszeichen. Sie vermutet ihn im Ausland. Ein Besuch in seiner Wohnung macht jedoch klar: Reisepass, Anzüge - alles noch da. Wo ist er wirklich? Merle, Inge und Dörte planen ihre Kampagne für ein autofreies Lüneburg und bringen dabei Merles altes Fahrrad wieder in Schuss. Inge gelingt es, ihnen auch gleich ihres unterzuschieben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Florian bekommt bei der Arbeit plötzlich Schmerzen in seiner rechten Hand. Dort hatte er sich bei der Rettung von Maja und Hannes eine Schürfwunde zugezogen. Max versucht Gerry zu beruhigen und erklärt ihm, dass er ihn nicht dabeihaben will, weil er seine Geburtstage früher immer ruiniert hat. Gerry zeigt sich einsichtig und verspricht, sich diesmal ruhig und unauffällig zu verhalten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easys und Ringos Familienglück scheint perfekt, doch dann muss Easy feststellen, dass Ringo sich gar nicht geändert hat. Als Nika von ihrem Bewährungshelfer um Hilfe in einem Disziplinarverfahren gebeten wird, erteilt sie ihm eine Absage. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Richard ist fassungslos, dass sein Partner Justus tatsächlich hinter den vom Firmenkonto verschwundenen Millionen steckt. Zutiefst enttäuscht bricht er mit Justus. Als Moritz bemerkt, dass Lucie sich hinter seinem Rücken mit ihrer Schwester Ina trifft, ist er verletzt. Marie lässt sich auf einen sportlichen Wettkampf mit Yannick ein, und für einen Moment flammt ihre Zuneigung zu dem attraktiven jungen Mann wieder auf. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly argumentiert gegen die Entscheidung, aber Degenhardt bleibt dabei und begründet dies mit Lillys Vorgeschichte. Nazan gerät darüber mit Felix in Streit, währenddessen Lilly die Konsequenzen tragen muss. Moritz lenkt sich mit Arbeit ab und wird überraschend von einem Flirt auf der Baustelle angesprochen. Auch wenn Moritz sehr zurückhaltend ist, lässt er sich auf ein Date mit Arne ein. Doch als Arne auf Tuchfühlung geht, macht Moritz dicht.