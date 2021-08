In "Rote Rosen" funkt es zwischen Carla und Paul. Niko ist in "Unter uns" eifersüchtig, als Paco ein Date mit Sarah hat. Bei "GZSZ" muss Yvonne erkennen, dass sie Laura vorschnell verurteilt hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zwischen Paul und Carla entwickelt sich eine charmante Flirterei. Als Carla sich beim Holzhacken leicht verletzt, scheint eine Annäherung zwischen Carla und Paul unausweichlich. Mona hält es für falsch, dass Tatjana mit Andreas campen gehen will. Er wird sicher versuchen, sich Tatjana weiter anzunähern. Die hält das für ausgeschlossen. Zunächst scheint auch wirklich alles ganz harmlos, bis Tatjana durch eine Ungeschicklichkeit in Andreas' Armen landet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa will mit Max in seinen Geburtstag reinfeiern. Dafür besorgt Shirin eine Torte, die sie mit dem Fahrrad zum "Fürstenhof" bringen will. Auf dem Rückweg ist sie von einem Mann, der ihr auf einem Rasenmäher entgegenkommt, so abgelenkt, dass sie die Torte fallen lässt. Maja ist sehr gerührt von Hannes' Antrag, aber sie erbittet sich Bedenkzeit, da ihr alles zu schnell geht. Doch als sie bei einem Spaziergang zufällig auf Florian trifft, wird ihr klar, welche Antwort sie Hannes geben wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Paco ein Date mit Sarah hat, schiebt Nika ihre Eifersucht bemüht beiseite. Doch im Gefühlschaos begeht sie aus Neugier einen schweren Fehler. Das Promo-Video für die Konditorei wird ein voller Erfolg - und bringt insbesondere für Chris eine überraschende Wendung. Monika ist aufgewühlt, weil sie glaubt, dass Jakob erneut mit ihren Gefühlen spielt. Als sie dann auch noch von Dannys dunklen Plänen erfährt, ist ihr Gefühlschaos komplett.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu merkt, dass ihr Wissen über Justus' Intrigen einen Schatten auf ihr Glück mit Finn wirft und will alles gestehen - kommt aber zu spät. Leyla hofft auf die Teilnahme bei einem Workshop - erkennt aber, dass sie sich selbst im Weg steht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ahnt nicht, dass Laura nur Moritz geschützt hat. Als Yvonne erkennen muss, dass sie ihre Tochter vorschnell verurteilt hat, setzt ihr das so zu, dass ihr Körper in einem gefährlichen Moment dem Stress nicht mehr standhält. Aus Geldnot lässt Jonas sich breitschlagen für Felix den DJ zu geben, verpokert sich aber jedoch bei den Verhandlungen mit ihm. Als Felix vor Lilly Jonas dafür herabwürdigt, stellt die mal etwas klar.