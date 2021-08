Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" lehnt Jens eine Angst-Therapie ab. In "Alles was zählt" glaubt Malu, dass Justus hinter dem Einbruch in Finns WG steckt. In "GZSZ" schwört Moritz, sich nie wieder verprügeln zu lassen.

"GZSZ": Moritz schwört sich, nie wieder Opfer zu sein. © TVNOW / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla ärgert es immer noch, dass Gregor nicht zum Scheidungstermin erschienen ist. Aber keiner weiß, wo er sich aufhält - auch telefonisch ist er nicht zu erreichen. Aufgewühlt macht Carla klar: Sie wird ihn dafür bluten lassen. Mona bittet Jens, wegen seiner Angst-Probleme eine Therapie zu machen, doch der lehnt entschieden ab. Mona versteht, dass er die Dinge in seinem Tempo regeln möchte. Tatjana erzählt Dörte unbedarft vom Flugzeugabsturz. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Florian kaum verstehen kann, was Maja am Telefon sagt, merkt er, dass etwas nicht stimmt. Daraufhin läuft er die geplante Route von Maja und Hannes ab und stößt auf den verschütteten Höhleneingang. Ihm wird sofort klar, dass Maja dort sein muss. Erik hätte gern seinen Job als PR-Manager zurück, aber die Saalfelds wollen ihm keine zweite Chance geben. Ariane will sich ihnen nicht entgegenstellen, besorgt Erik aber kurzerhand einen anderen Job. Doch davon ist dieser gar nicht begeistert. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Britta bleibt bei ihrem Date mit dem heißen Franzosen stark. Von Robert bekommt sie jedoch alles andere als Wertschätzung dafür. Benedikt konfrontiert Jakob mit der Vermutung, dass er in Monika verliebt ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Malu glaubt, dass Justus hinter dem Einbruch in Finns WG steckt und lässt daraufhin Justus' Medikamentenmanipulation vor Richard auffliegen. Daniela wundert sich, als ein Gutachter im Prunkwerk erscheint. Als Daniela diesen dann mit Isabelle sieht, schrillen bei ihr die Alarmglocken. Als Lucie Ina beim Weiterverpachten des Restaurants hilft, wird ihr bewusst, wie sehr sie Ina vermisst. Doch Lucie kann Ina noch nicht verzeihen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Die erste Kochshow-Folge geht online und ist ein voller Erfolg. Leon kann sich darüber nicht wirklich freuen, da er das Gefühl hat, schlechter wegzukommen als Erik. Da Nina keine Zeit hat, ist es Svenja, die sein Ego wieder aufbaut. Tuners Geständnis erreicht Moritz nicht. Anstatt gegen die Täter vorzugehen, lässt er seine Wut über die Schläger stellvertretend an Tuner aus - und tut im Folgenden alles, um nie wieder Opfer zu sein.